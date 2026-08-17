Silvan Sidler unterschreibt am Montag beim italienischen Serie-C-Klub Lecco. Mit Trainer Federico Valente trifft er auf einen alten Bekannten aus seiner Zeit beim FC Luzern.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die letzten drei Jahre hat Silvan Sidler (28) beim FC Winterthur verbracht. Mit dem Abstieg aus der Super League endete auch sein Kapitel in der Eulachstadt. Seither war der Verteidiger auf Vereinssuche. Nun tut sich etwas: Gemäss Blick-Informationen wechselt Sidler in die italienische Serie C zu Lecco. Am Montag unterschreibt er den Vertrag.

Am Comersee trifft Sidler auf Trainer Federico Valente (51). Die beiden kennen sich bestens und haben bereits zusammengearbeitet – in der U14 in Zug und später in der U15 beim FC Luzern. Nun kommt es in Italien zur Wiedervereinigung.

Für Sidler ist es bereits das zweite Ausland-Abenteuer. Vor seinem Engagement beim FCW spielte er eine Saison bei Arminia Bielefeld in der 2. Bundesliga, wo er auf 12 Einsätze kam. Nun geht es für ihn in die dritthöchste Liga Italiens.

Das Ziel von Lecco lautet wie in der vergangenen Saison: das Erreichen der Playoffs. Im Vorjahr belegte der Klub Rang drei in der Regular Season, scheiterte dann in den Playoffs um den Aufstieg in die Serie B aber an Catania. Los geht die neue Saison am Samstag zu Hause gegen Arzignano. Dann dürfte Sidler erstmals im Kader stehen.

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