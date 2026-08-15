Am Sonntag kommt es im ausverkauften Joggeli zum Testspiel-Kracher zwischen Basel und Barcelona. Die spanischen Weltmeister Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri und Pau Cubarsi werden aber wohl noch nicht zum Einsatz kommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barcelona spielt am Sonntag als Test gegen Basel

Wohl nur drei WM-Stars Gavi, Joan Garcia, Eric Garcia im Einsatz

Spielbeginn 16.30 Uhr, Tickets ausverkauft, Übernachtung im Mövenpick-Hotel

Lucas Werder Reporter Fussball

Fast 18 Jahre liegt der letzte Besuch des FC Barcelona in Basel zurück. Im Oktober 2008 fertigten die Katalanen im Gruppenspiel der Champions League den kleinen FCB mit 5:0 ab. Angeführt von Lionel Messi lief der spätere Turniersieger im Joggeli mit einer Weltauswahl auf. Xavi, Sergio Busquets und Carles Puyol auf dem Rasen, Samuel Eto’o, Andres Iniesta und Thierry Henry auf der Ersatzbank.

Auch heute weiss der amtierende spanische Meister zahlreiche Superstars in seinen Reihen, darunter gleich sieben Spieler, die vor einem Monat mit der spanischen Nationalmannschaft den WM-Titel gewonnen haben. Gemäss Blick-Infos dürften im ausverkauften Testspiel gegen Basel am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) aber wohl nur Joan Garcia, Gavi und Eric Garcia zum Einsatz kommen. Die drei WM-Stammspieler Lamine Yamal, Dani Olmo und Pau Cubarsi sind erst im Verlauf dieser Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen. Sie dürften gegen den FCB noch nicht wieder auf dem Rasen stehen. Ganz sicher nicht dabei ist Pedri, der bislang noch nicht am Mannschaftstraining teilgenommen hat.

Sonderbewilligung für späteren Saisonstart

Ursprünglich hatte Barcelona geplant, erst am Sonntagmorgen anzureisen und umgehend nach der Partie wieder nach Spanien zurückzukehren. Um die Reisestrapazen zu verringern, wird das Team von Hansi Flick nun aber bereits am Samstagabend kurz vor 20 Uhr am Euroairport Basel-Mulhouse landen. Übernachten wird die Mannschaft im Mövenpick-Hotel in der Nähe des Bahnhofs.

Während Barcelona gegen den FCB sein zweitletztes Testspiel bestreitet, startet die spanische Meisterschaft an diesem Wochenende bereits in die neue Saison. Allerdings haben sämtliche Teams, die einen Spieler eines WM-Halbfinalisten stellten, die Möglichkeit erhalten, ihr erstes Saisonspiel zu verschieben. Davon haben neben Barcelona auch Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad und Real Betis Gebrauch gemacht. Einzig Celta Vigo, der Klub von Borja Iglesias, verzichtete darauf.

So startet Barcelona erst am kommenden Sonntag, 23. August, auswärts gegen Elche in die neue Saison. Zuvor geht es im allerletzten Test am Mittwoch im Camp Nou gegen den ägyptischen Rekordmeister Al Ahly um die Trofeu Joan Gamper.