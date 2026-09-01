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Wechsel am Deadline Day?
Ex-FCZ-Juwel Gnonto verlässt die Premier League

Wilfried Gnonto steht kurz vor einem Wechsel in die Serie A: Fiorentina möchte den italienischen Nationalspieler von Leeds United ausleihen. Der Stürmer ist bereits in Florenz gelandet und steht vor dem Medizincheck und der Vertragsunterschrift.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Ex-FCZ-Star steht vor einem Wechsel in die Serie A.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Wilfried Gnonto vor Leihe zur AC Fiorentina
  • Die Fiorentina übernimmt das volle Gehalt und hat sich zudem eine Kaufoption gesichert
  • In seinen vier Spielzeiten bei Leeds United erzielte Gnonto insgesamt 19 Tore
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Ex-FCZ-Star Wilfried Gnonto (22) steht kurz vor einem Wechsel nach Italien. Laut diversen Transferexperten zieht es den Stürmer auf Leihbasis in die Toskana zu Fiorentina. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die Florentiner eine Kaufoption ausgehandelt und übernehmen dafür das volle Gehalt über die gesamte Laufzeit der Leihe.

Der 13-fache italienische Nationalspieler ist bereits in Italien gelandet und soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren und den Vertrag unterschreiben. 

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In seiner Jugend spielte Gnonto acht Jahre lang im Nachwuchs von Inter Mailand, ehe er seine Profikarriere beim FC Zürich lancierte.

Nach zwei Jahren in der Schweiz wechselte er für rund 4,5 Millionen Euro in die Premier League zu Leeds United. Bei den Peacocks schaffte der Offensivspieler nie so richtig den Durchbruch: In vier Saisons traf er lediglich 19 Mal. Immerhin feierte er nach dem Abstieg in seiner ersten Saison im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg in die höchste englische Spielklasse.

Florenz wird nun Gnontos erste Profistation in seinem Heimatland sein.

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