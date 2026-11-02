Ab Mitte November wird die nächste Staffel der britischen Reality-TV-Serie «I'm a Celebrity» ausgestrahlt. Unter den teilnehmenden Prominenten befindet sich auch der ehemalige englische Nationalspieler Wayne Rooney.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wayne Rooney (41) wagt eine neue Herausforderung: Der 120-fache englische Nationalspieler nimmt ab Mitte November an der britischen Version von «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here» («Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!») teil. Dies geben die Verantwortlichen am Montag bekannt.

Gemeinsam mit elf anderen britischen Prominenten, unter ihnen auch Rollstuhl-Basketballer Ade Adepitan (53), wird sich Rooney, der unter anderem regelmässig als Fussballexperte bei der BBC auftritt, im australischen Dschungel verschiedenen Prüfungen stellen – und versuchen, es seiner Frau Coleen (40) gleichzumachen: Die Moderatorin erreichte bei der Show des britischen Senders ITV 2024 den Final und wurde schliesslich Zweite.

Rooney ist nicht der erste ehemalige Fussballer, der sich das Dschungelcamp antut. So nahm Ex-Arsenal-Profi Ian Wright (62) 2019 an der Show teil, während der langjährige Premier-League-Trainer Harry Redknapp (79) 2018 den Wettbewerb sogar gewann. Ebenfalls siegreich war 2022 Fussball-Europameisterin Jill Scott (39).