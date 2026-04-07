Rumänischer Ex-Nati-Coach Mircea Lucescu (†80) verstorben

Im Alter von 80 Jahren ist der rumänische Nati-Coach Mircea Lucescu am Dienstag verstorben – zuvor brach er bereits bei einer Team-Besprechung zusammen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie unter anderem sein Ex-Verein Galatasaray Istanbul und Transfer-Guru Fabrizio Romano am Dienstagabend mitteilten, ist der rumänische Ex-Nati-Coach Mircea Lucescu (†80) verstorben.

Am 29. März, nur einen Tag nach Bekanntgabe seines Rücktritts als Nati-Trainer, erlitt er einen Schlaganfall – seither lag er im Koma. Lucescu wurde nach seinem Zusammenbruch während einer Teambesprechung Ende März mit Herzproblemen ins Bukarester Universitätsspital gebracht.

Dort hatte man bei dem 80-Jährigen schwere Herzrhythmusstörungen diagnostiziert – eigentlich sollte er am Karfreitag entlassen werden. Lucescu erlitt aber einen Herzinfarkt und wurde daraufhin auf die Intensivstation verlegt. Auch der Spital bestätigte sein Ableben.

«Lebenslehrer für ganze Spielergeneration»

Erste Reaktionen auf Lucescus Tod liessen nicht lange auf sich warten. So erklärte etwa der Präsident des rumänischen Fussballverbands, Razvan Burleanu, in einer Mitteilung von einem «schwarzen Tag für Rumänien und den Weltfussball». Nicht nur sei Lucescu ein Nationaltrainer gewesen, sondern auch ein «Lebenslehrer für ganze Spielergenerationen».

Der 80-Jährige konnte auf eine lange Karriere als Coach zurückblicken: So trainierte er unter anderem Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Shakhtar Donetsk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew. Ein erstes Mal stand er von 1981 bis 1986 als rumänischer Nati-Coach an der Seitenlinie. 1984 führte er seine Mannschaft gar an die EM in Frankreich.

Im Sommer 2024 gab er dann sein Comeback als Rumänien-Trainer. Sein Vertrag wäre am 31. März ausgelaufen – am 28. März trat er nach der 1-0-Niederlage und der damit gescheiterten WM-Qualifikation zurück.