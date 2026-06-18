Ex-Nati-Star Fabian Schär feiert Verlobung

Andri Bäggli Redaktor Sport

Während die Schweizer Nati-Stars sich intensiv auf das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina am Donnerstagabend (21 Uhr) vorbereiten, weilt Ex-Nati-Verteidiger Fabian Schär (34) mit seiner Freundin Alexandra Münger im Urlaub in Süditalien an der Amalfiküste.

Nun gibt es schöne Neuigkeiten des Newcastle-Verteidigers. Schär hat seiner Alexandra die Frage aller Fragen gestellt. Die Freiburgerin hat «Ja» zum Hochzeitsantrag gesagt. Vor traumhafter Kulisse posiert das zukünftige Ehepaar innig und streckt den Verlobungsring in die Kamera. Seit fast acht Jahren sind die beiden ein Paar und leben gemeinsam in Newcastle.

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Dieser Sommer hatte bereits zuvor eine gute Nachricht für den 34-Jährigen: Schär hat seinen Vertrag bei den «Magpies» um ein weiteres Jahr verlängert. Das, obwohl diese Saison von Verletzungen und einem Knöchelbruch geprägt war. Der Publikumsliebling bleibt Newcastle bis 2027 erhalten. Für die Schweiz lief Schär 86 Mal auf und schoss acht Tore, ehe er nach der Europameisterschaft 2024 seinen Rücktritt aus der Nati bekannt gab.