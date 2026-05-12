DE
FR
Abonnieren

Vertrag bis 2031
BVB verpflichtet französisches Verteidiger-Talent

Joane Gadou wechselt von Österreich nach Deutschland. Das französische Verteidiger-Talent unterschreibt einen langfristigen Vertrag bei Borussia Dortmund.
Publiziert: vor 8 Minuten
Kommentieren
Joane Gadou trägt künftig das Trikot von Borussia Dortmund.
Foto: BVB
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Verstärkung für die Verteidigung von Borussia Dortmund. Wie der Bundesliga-Klub mitteilt, verpflichtet er das französische Talent Joane Gadou. Der 19-Jährige kommt aus Österreich von Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Gemäss «Bild» lassen sich die Dortmunder den Transfer rund 19,5 Millionen Euro plus maximal 4,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen kosten.

Ausgebildet wurde Gadou in der Nachwuchsakademie von Paris Saint-Germain. Mit der U19 gewann er 2024 den französischen Meistertitel. Im September des gleichen Jahres verliess der 1,95 Meter grosse Verteidiger seine Heimat in Richtung Salzburg. Für die 1. Mannschaft absolvierte er insgesamt 58 Pflichtspiele. Nun zieht es ihn weiter nach Deutschland.

«Enormes sportliches Entwicklungspotenzial»

«Joane wird uns verstärken und direkt mit Beginn der neuen Saison eine wichtige Rolle bei uns einnehmen», wird Lars Ricken, Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und sehen in ihm enormes sportliches Entwicklungspotenzial.»

Seit 2022 spielt Gadou für Frankreichs Jugend-Nationalmannschaften. Vor drei Jahren wurde er mit der U17 Vize-Europameister. «Ich freue mich riesig, künftig Teil der BVB-Familie zu sein, und kann es kaum erwarten, zum ersten Mal das schwarzgelbe Trikot zu tragen», freut er sich auf seine neue Aufgabe.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Salzburg
Salzburg
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      Salzburg
      Salzburg
      BVB Borussia Dortmund
      BVB Borussia Dortmund
      Fussball-Transfers
      Fussball-Transfers