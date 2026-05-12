BVB verpflichtet französisches Verteidiger-Talent

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Verstärkung für die Verteidigung von Borussia Dortmund. Wie der Bundesliga-Klub mitteilt, verpflichtet er das französische Talent Joane Gadou. Der 19-Jährige kommt aus Österreich von Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Gemäss «Bild» lassen sich die Dortmunder den Transfer rund 19,5 Millionen Euro plus maximal 4,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen kosten.

Ausgebildet wurde Gadou in der Nachwuchsakademie von Paris Saint-Germain. Mit der U19 gewann er 2024 den französischen Meistertitel. Im September des gleichen Jahres verliess der 1,95 Meter grosse Verteidiger seine Heimat in Richtung Salzburg. Für die 1. Mannschaft absolvierte er insgesamt 58 Pflichtspiele. Nun zieht es ihn weiter nach Deutschland.

«Enormes sportliches Entwicklungspotenzial»

«Joane wird uns verstärken und direkt mit Beginn der neuen Saison eine wichtige Rolle bei uns einnehmen», wird Lars Ricken, Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und sehen in ihm enormes sportliches Entwicklungspotenzial.»

Seit 2022 spielt Gadou für Frankreichs Jugend-Nationalmannschaften. Vor drei Jahren wurde er mit der U17 Vize-Europameister. «Ich freue mich riesig, künftig Teil der BVB-Familie zu sein, und kann es kaum erwarten, zum ersten Mal das schwarzgelbe Trikot zu tragen», freut er sich auf seine neue Aufgabe.

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