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«Traum geht in Erfüllung»
Stuttgart holt Mittelfeldmann aus Hoffenheim

Grischa Prömels Vertrag bei Hoffenheim läuft im Sommer aus. Seine Bundesliga-Karriere geht aber weiter: Der 31-Jährige heuert in seiner Heimatstadt beim VfB Stuttgart an.
Publiziert: 15:17 Uhr
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Grische Prömel trägt in der kommenden Saison das Trikot des VfB Stuttgart.
Foto: imago/foto2press
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Nur zwei Tage nach dem verlorenen DFB-Pokalfinal sichert sich Stuttgart einen neuen Spielmacher für die kommende Saison: Von Liga-Konkurrent Hoffenheim stösst Grischa Prömel ablösefrei zu den Schwaben. Bei seinem neuen Klub unterschreibt er einen Vertrag bis im Sommer 2029.

Für Prömel ist die Rückkehr in seine Heimatstadt: Er stammt aus dem Stadtteil Bad Cannstatt, wo sein neuer Klub seine Heimat hat. Nur: Gespielt hat er für den VfB noch nie, stattdessen durchlief er mehrere Juniorenstufen bei den Stuttgarter Kickers. Es folgten Stationen bei Hoffenheim, Karlsruhe, Union Berlin und seit 2022 wieder bei Hoffenheim.

In der Bundesliga kommt er in 150 Spielen auf 23 Tore, davon sieben alleine in der abgelaufenen Saison, die er mit den Sinsheimern auf Rang fünf abschloss – einen Platz hinter seinem neuen Klub, bei dem nun auch die Champions League winkt.

Über die Rückkehr in seine Heimatstadt zeigt sich Prömel sehr erfreut: «Der Wunsch, zum VfB zu wechseln, steckt schon länger in mir drin. Für mich geht nun in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

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