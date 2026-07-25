Nach einer starken Saison bei RB Leipzig buhlen zahlreiche Top-Klubs intensiv um Flügelstürmer Yan Diomande. Nun will Real den Bundesligisten mit einer Mega-Summe überzeugen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Alle wollen Yan Diomande: Nach Liverpool, Arsenal, Manchester City und PSG steigt nun auch Real Madrid in den Millionenpoker um den 19-jährigen Flügelstürmer ein. Seinen aktuellen Klub RB Leipzig wollen die Königlichen dabei mit einer Mega-Summe überzeugen.

Wie das US-Portal «The Athletic» berichtet, haben die Madrilenen ein Angebot von umgerechnet rund 93 Millionen Franken abgegeben. Nur: Eine ähnliche Summe hat bereits Liverpool geboten – erfolglos. Gemäss der deutschen «Bild» verlangt Leipzig mindestens 110 Millionen Franken für sein Offensiv-Juwel.

Die Sachsen haben den ivorischen WM-Fahrer vor einem Jahr für knapp 20 Millionen von Leganes in die Bundesliga geholt, wo er voll eingeschlagen hat: In 36 Pflichtspielen für die Bullen kommt er auf 23 Torbeteiligungen. Trotz Vertrag bis 2030 gilt ein Verbleib Diomandes über den Sommer hinaus als unwahrscheinlich.

Gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano soll sich Diomande im Juni persönlich schon mit PSG einig geworden sein, eine Übereinkunft mit Leipzig liegt aber noch nicht vor. Nun erhalten die Pariser also zahlungskräftige Konkurrenz aus Madrid.

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