Joël Schmied will in die Bundesliga. Mit dem 1. FC Köln soll sich der Sion-Captain einig sein. Doch für Präsident Christian Constantin stimmt das Finanzielle bei weitem noch nicht.

Zweiter Klub steigt in den Millionen-Poker um Schmied ein

Auf einen Blick Sion-Captain Joël Schmied soll sich mit dem 1. FC Köln einig sein

Präsident Christian Constantin sind 2 Millionen von Köln zu wenig

Ohne Schmied hat Sion nur drei Innenverteidiger, weshalb CC Ersatz sucht

Christian Constantin ist am Sonntagabend auf dem Weg zum Flughafen, als sein Handy klingelt. Wo ist er? Brasilien. Auf der Suche nach einem neuen Matheus Cunha, den er 2018 für insgesamt 20 Millionen Franken verkaufen konnte? CC wehrt ab: «Ein paar Tage Ferien an der Wärme.» Und von wo fliegt er zurück? Rio? São Paulo? «Ein kleiner Flughafen im Norden. Ich habe einen Jet gemietet, weil mein eigener nicht atlantik-tauglich ist.»

So geht das.

Über den Atlantik gehts für Sion-Captain Joël Schmied nicht gerade. Aber wohl raus aus der Schweiz. Der 26-Jährige hat den Wunsch, die Auslandchance zu packen, die sich da doch noch eröffnet. Geschuldet den starken Leistungen in den letzten anderthalb Jahren. Der 1. FC Köln will den Berner. Darüber sind sich alle deutschen Quellen einig. Klub und Spieler sollen sich bereits einig sein. Man spricht von einem Vertrag bis 2028.

CC bestätigt, dass grundsätzliche Einigkeit bestehe. Aber: «Es ist noch gar nichts spruchreif. Denn wir lassen Joël unter keinen Umständen zu den finanziellen Konditionen ziehen, die zur Debatte stehen.»

Constantin will seinen Sergio Ramos nicht verscherbeln

Das Angebot von Köln beläuft sich auf zwei Millionen. «Unter drei wechselt er aber nicht», sagt der Architekt CC unmissverständlich und macht klar, dass er nicht gewillt ist, seinen Abwehrchef zu einem tieferen Preis gehen zu lassen als jenen, den er im Januar 2017 für Vincent Sierro (29) gelöst hatte, als dieser für 3,5 Millionen zum SC Freiburg ging. «Joël ist der Pfeiler meiner Abwehr. Und die war, ligaübergreifend, in den letzten anderthalb Jahren die beste der Schweiz. Zudem ist er eine starke Persönlichkeit. Solche Typen sind rar.» Weshalb er den Verlust von Schmied mit einem Abgang bei Real Madrid vergleicht. «Das ist wie bei Sergio Ramos, als der vor drei Jahren zu PSG wechselte.»

Doch vor allem: «Ich habe ein zweites Angebot vorliegen, zu dem ich keine Details nennen kann. Es kommt aus Europa, aber nicht aus Deutschland. Und da liegt die Offerte bei weit über drei Millionen.» Gut möglich also, dass nichts aus Köln wird, sollte dieses Angebot Schmied auch zusagen. Wenngleich der Tabellenführer der Zweiten Bundesliga starke sportliche Argumente hat. Die Bundesliga ist für einen Deutschschweizer fast immer die reizvollste Adresse. Und der Aufstieg in die 1. Liga mit einem Klub der Grösse des FC stellt natürlich schon eine grosse Verlockung dar.

Ohne Schmied hat Sion nur drei Innenverteidiger

So oder so zeichnet sich eines ab. Schmied wird die Rückrunde nicht mehr im Wallis spielen. Auch wenn er sich derzeit mit dem Team im Trainingscamp in Marokko befindet. CC: «Ich vermiese keinem Spieler die Karriere. Aber der Deal muss für mich natürlich auch stimmen.» Und CC müsste sofort aktiv werden, um Schmied zu ersetzen. «Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er schon im Winter geht. Weshalb ein Wechsel Grund zu Besorgnis wäre, denn solche Typen findet man nicht auf die Schnelle.»

Denn nur mit dem jungen Gora Diouf (21), der sich zuletzt wohl prächtig entwickelt hat, dem immer noch nicht fitten Noé Sow (26) sowie Dinosaurier Reto Ziegler (38) käme Sion niemals durch die Rückrunde. Vor allem in Anbetracht der Ziele von CC: «Wenn man die Entwicklung des Teams sieht, so kann man das Ziel Europacup sicher nicht ausser Acht lassen.»

Am Montag landet der CC-Jet wieder in Genf. Eines der ersten Dossiers auf dem Tisch hat die Überschrift: Schmied-Transfer. Es kann also alles sehr schnell gehen.

