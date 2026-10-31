Der FC Sion nimmt aus Luzern einen Punkt mit, trauert nach einem vergebenen Elfmeter und späten Grosschancen aber zwei verlorenen Zählern nach. Die Walliser haben die Partie über weite Strecken im Griff, geraten unglücklich in Rückstand und sichern sich dank den Jokern spät das 1:1. Bei den Noten zeigt sich Sion grösstenteils solide, hat aber zwei Unglücksraben.

Die ungenügende Note 3 kassieren Kreshnik Hajrizi und Winsley Boteli. Erst liegt der Innenverteidiger Hajrizi nach einer Stunde mit Krämpfen am Boden, kurz darauf wird es noch bitterer: Bei einer Flanke von Matteo Di Giusto lenkt Hajrizi mit dem Kopf den Ball unhaltbar ins eigene Tor zum 0:1 ab. Wenige Minuten danach wird er ausgewechselt. Boteli seinerseits vergibt in der 56. Minute die dicke Chance zur Führung, als er den Penalty zahm schiesst und an Letica scheitert.

Bester Sittener ist Donat Rrudhani mit der Note 5. Er zieht in der Offensive die Fäden und bringt Tempo ins Sittener Angriffsspiel. Bis zu seiner Auswechslung ist er der auffälligste Walliser auf dem Rasen. Der Rest der Startelf holt sich die Note 4 ab: Théo Berdayes holt den Elfer heraus, hat kurz zuvor aber Pech, als Dorn seinen Schuss im letzten Moment abblockt. Die Abwehr um Numa Lavanchy, Jan Kronig, Nias Hefti und Goalie Anthony Racioppi zeigt ein unaufgeregtes Spiel und verdient sich die genügende Note – beim Eigentor ist Racioppi schuldlos. Die Joker, welche in der 72. Minute eingewechselt werden und für den Ausgleich sorgen, stehen zu wenig lange auf dem Platz für eine Bewertung.

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