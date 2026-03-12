Partie zwischen Thun und GC ist bereits ausverkauft

Erfreuliche Nachrichten vom FC Thun: «Für das anstehende Heimspiel gegen den Grasshopper Club Zürich vom Samstag, 14. März 2026 sind bereits jetzt alle Tickets weg – die Stockhorn Arena ist restlos ausverkauft! Die Tageskassen werden geschlossen bleiben», schreiben die Berner Oberländer in einer Mitteilung. Im Stadion werden damit 10'014 Fans mitfiebern.
Schon im Herbst war ein Heimspiel der Thuner ausverkauft: jenes gegen den Meister aus Basel (1:3 im September). Im Schnitt finden 8741 Fans den Weg in die Stockhorn Arena.
Anpfiff am Samstag ist um 18 Uhr. Die Mission für die Thuner ist klar: Sie wollen den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel machen. GC dagegen braucht unbedingt Punkte. Die Zürcher stecken tief im Abstiegssumpf.
