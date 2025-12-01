Eine weitere Super-League-Runde ist durch, zwei Spieler haben von Blick die Bestnote 6 erhalten. Wer ist für dich der beste Spieler des Wochenendes?

Cédric Heeb Redaktor Sport

Von Blick erhalten in der 15. Super-League-Runde zwei Spieler die Note 6. Zum einen Lawrence Ati Zigi (29), der im Tor des FC St. Gallen nicht nur den Penalty von Xherdan Shaqiri hält, sondern auch weitere Top-Paraden zeigt. Zum anderen YB-Verteidiger Jaouen Hadjam (22), der beim 4:4 von YB gegen Servette ein Traumsolo hinlegt und trifft.

3:33 Highlights im Video: Hadjam lässt mit Traumsolo sieben Genfer stehen

Der Algerier wurde vom Blick-Leser schon letzte Woche zum besten Spieler gewählt, nun dürfte er wieder gute Chancen haben. Was sagst du? Ist es wieder Hadjam? Verdient Zigi den Titel? Oder gibt jemand anderen? Gib jetzt deine Stimme ab.