Goalie Zigi rettet Espen gleich doppelt
Highlights im Video:Goalie Zigi rettet Espen gleich doppelt

Zwei Profis erhalten Blick-Bestnote
Wer ist dein Spieler des Wochenendes?

Eine weitere Super-League-Runde ist durch, zwei Spieler haben von Blick die Bestnote 6 erhalten. Wer ist für dich der beste Spieler des Wochenendes?
Publiziert: 12:14 Uhr
FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi überzeugt gegen den FCB mit einer tollen Leistung.
Cédric HeebRedaktor Sport

Von Blick erhalten in der 15. Super-League-Runde zwei Spieler die Note 6. Zum einen Lawrence Ati Zigi (29), der im Tor des FC St. Gallen nicht nur den Penalty von Xherdan Shaqiri hält, sondern auch weitere Top-Paraden zeigt. Zum anderen YB-Verteidiger Jaouen Hadjam (22), der beim 4:4 von YB gegen Servette ein Traumsolo hinlegt und trifft.

Hadjam lässt mit Traumsolo sieben Genfer stehen
Highlights im Video:Hadjam lässt mit Traumsolo sieben Genfer stehen

Der Algerier wurde vom Blick-Leser schon letzte Woche zum besten Spieler gewählt, nun dürfte er wieder gute Chancen haben. Was sagst du? Ist es wieder Hadjam? Verdient Zigi den Titel? Oder gibt jemand anderen? Gib jetzt deine Stimme ab.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
