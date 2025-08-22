Anton Kade geht zu Augsburg.
Anton Kade sagt dem FC Basel auf Wiedersehen: Der deutsche Flügelspieler wechselt in die Bundesliga zum FC Augsburg, wie die Basler Zeitung berichtet.
Der FCB soll für den 21-Jährigen 2,5 Millionen Franken Ablöse kassieren. Kades Vertrag wäre noch bis nächsten Sommer gelaufen. Nun verabschiedet er sich nach drei Saisons und 107 Spielen mit 13 Toren und zehn Assist aus der Schweiz.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde