Zum Ende der Nati-Pause
FC Basel öffnet seine Trainingspforten für die Fans

Am kommenden Wochenende geht nach zweiwöchiger Pause in der Super League weiter. FCB-Fans dürfen ihre Spieler aber bereits am Mittwoch in Action beobachten.
Publiziert: 13:19 Uhr
|
Aktualisiert: 13:24 Uhr
Der FC Basel lädt kommenden Mittwoch zum öffentlichen Training ein.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • FC Basel startet nach Länderspielpause gegen Winterthur in Heimspiel
  • Fans können Training am 15. Oktober um 15.30 Uhr besuchen
  • Einlass zum Gelände ab 15 Uhr, Spielbeginn um 18 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Nach der Nati ist vor der Super League. Die zweiwöchige Unterbrechung des Meisterschaftsbetriebs aufgrund der Länderspielpause endet für den FC Basel am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Winterthur (ab 18 Uhr im Ticker).

Davor dürfen die Fans des FC Basel aber bereits ein Training ihrer Lieblinge besuchen. Am Mittwoch, 15. Oktober, öffnet der Schweizer Meister seine Pforten auf der Sportanlage St. Jakob für die Trainingssession um 15.30 Uhr. Einlass auf das Gelände wird aber 15 Uhr gewährt. Die Einheit kann aus dafür vorgesehenen Zuschauerbereichen verfolgt werden.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
