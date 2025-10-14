Am kommenden Wochenende geht nach zweiwöchiger Pause in der Super League weiter. FCB-Fans dürfen ihre Spieler aber bereits am Mittwoch in Action beobachten.

Der FC Basel lädt kommenden Mittwoch zum öffentlichen Training ein. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FC Basel startet nach Länderspielpause gegen Winterthur in Heimspiel

Fans können Training am 15. Oktober um 15.30 Uhr besuchen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nach der Nati ist vor der Super League. Die zweiwöchige Unterbrechung des Meisterschaftsbetriebs aufgrund der Länderspielpause endet für den FC Basel am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Winterthur (ab 18 Uhr im Ticker).

Davor dürfen die Fans des FC Basel aber bereits ein Training ihrer Lieblinge besuchen. Am Mittwoch, 15. Oktober, öffnet der Schweizer Meister seine Pforten auf der Sportanlage St. Jakob für die Trainingssession um 15.30 Uhr. Einlass auf das Gelände wird aber 15 Uhr gewährt. Die Einheit kann aus dafür vorgesehenen Zuschauerbereichen verfolgt werden.

