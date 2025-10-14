Darum gehts
- FC Basel startet nach Länderspielpause gegen Winterthur in Heimspiel
- Fans können Training am 15. Oktober um 15.30 Uhr besuchen
- Einlass zum Gelände ab 15 Uhr, Spielbeginn um 18 Uhr
Nach der Nati ist vor der Super League. Die zweiwöchige Unterbrechung des Meisterschaftsbetriebs aufgrund der Länderspielpause endet für den FC Basel am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Winterthur (ab 18 Uhr im Ticker).
Davor dürfen die Fans des FC Basel aber bereits ein Training ihrer Lieblinge besuchen. Am Mittwoch, 15. Oktober, öffnet der Schweizer Meister seine Pforten auf der Sportanlage St. Jakob für die Trainingssession um 15.30 Uhr. Einlass auf das Gelände wird aber 15 Uhr gewährt. Die Einheit kann aus dafür vorgesehenen Zuschauerbereichen verfolgt werden.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
4
16
2
8
7
15
3
8
6
15
4
8
-1
14
5
8
-2
13
6
8
3
12
7
8
1
12
8
8
-3
10
9
8
2
9
10
8
1
8
11
8
-3
8
12
8
-15
2