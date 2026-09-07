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Zuletzt in Holland gespielt
GC hat einen neuen Aussenverteidiger

Die letzten drei Jahre verbrachte John Hilton beim FC Dordrecht in der zweithöchsten holländischen Liga. Jetzt kommt der US-Amerikaner zu GC nach Zürich.
Publiziert: 11:51 Uhr
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John Hilton unterschreibt bis Sommer 2027 bei GC.
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

John Hilton (25) unterschreibt bis Sommer 2027 bei GC. Zuletzt spielte der US-Amerikaner beim holländischen Zweitligisten FC Dordrecht. In drei Jahren kam der Aussenverteidiger dort auf 95 Einsätze, ein Tor und sieben Vorlagen.

Sein Vertrag in Holland war ausgelaufen. In der Saisonvorbereitung spielte er bei GC vor – und konnte das Trainerteam von sich überzeugen. «Ich habe mich hier von Anfang an sehr wohl gefühlt und wurde vom Team gut aufgenommen. Jetzt freue ich mich darauf, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und loszulegen», sagt der neue Linksverteidiger der Grasshoppers. Hilton wird bei GC mit der Rückennummer 25 auflaufen.

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