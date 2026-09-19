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Zürich-Noten gegen Sion
Starkes Mittelfeld – doch die Abwehr offenbart Schwächen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 1:1 von Zürich gegen Sion.
Publiziert: vor 17 Minuten
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1/6
Der FCZ und Sion teilen sich die Punkte.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

Gegen Vaduz hatten die Zürcher die erste Halbzeit komplett verschlafen. Gegen Sion ist das aber ganz anders. Die Zürcher legen los wie die Feuerwehr, der auffällige Miguel Reichmuth holt bereits nach fünf Minuten einen Penalty raus, den Stürmer Philippe Kény eiskalt verwandelt. Auch nach dem Führungstreffer sind die Zürcher das aktivere Team, spulen viele Meter ab und stehen in der Defensive enorm kompakt.

Das hängt auch mit Valon Berisha zusammen, der dem Spiel der Zürcher sehr gut tut. Als dann die Rote Karte gegen Sion kommt, denkt man, dass die Zürcher nachlegen können. Doch genau das klappt nicht. Plötzlich geben die Zürcher Sion mehr Räume und müssen den Gegentreffer hinnehmen. Vor allem die linke Abwehrseite ist anfällig. Nach dem Seitenwechsel können die Zürcher dann die Überzahl besser ausspielen. Ein Tor fällt aber nicht mehr, auch weil den Zürchern gegen Ende etwas die Puste ausgeht.

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13
19
3
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9
9
19
4
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8
2
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9
-1
12
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-6
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