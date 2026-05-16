Lucas Werder Reporter Fussball

18 Spiele, acht Tore. Die Rückrunden-Bilanz von Lausannes Winter-Neuzugang Omar Janneh kann sich sehen lassen. Allerdings hätte der Stürmer die Saison mit noch deutlich besseren Zahlen abschliessen können. Gegen GC (1:3) lässt der Spanier zahlreiche Chancen liegen und bleibt trotz eines Expected-Goals-Werts von 1,43 ohne einen Treffer. Dafür bekommt Janneh von Blick die Note 2.

Die holen sich aber noch andere Waadtländer ab. Zum Beispiel Theo Bair, der zur Pause ins Spiel kommt und sich innerhalb von vier Minuten Gelb-Rot abholt. Ein bitteres Abschiedsspiel für den kanadischen Stürmer, der zu Stammklub Auxerre zurückkehrt. Nathan Butler-Oyedeji und Beyatt Lekoueiry dürften dagegen wohl in Lausanne bleiben. Für ihren Auftritt kassieren aber auch die beiden anderen LS-Offensivspieler eine miese Bewertung.

Sein letztes Spiel für Lausanne hatte auch Gaoussou Diakité. Er verabschiedet sich mit einem soliden Auftritt, einem Freistosstor und der Note 4 zurück nach Salzburg. Als einziger anderer Waadtländer kommt Captain Jamie Roche auf eine genügende Bewertung.

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Hinweis: Lekoueiry bis 46., Kana-Biyik bis 46., Janneh bis 61., Butler-Oyedeji bis 69., Fofana bis 87. Minute.

Ajdini ab 46., Bair ab 46. bis 75. Minute (Gelb-Rot). Traoré ab 61., Poaty ab 87. Minute (beide zu kurz für eine Beweertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Zusammengenommen zwei Super-League-Einsätze haben Dominik Papic, Demis Fiechter und Christian Kouam vor dem Auswärtsspiel in Lausanne auf dem Konto. 90 Minuten später sind es fünf – und drei Tore! Im Waadtland sorgen die drei U21-Spieler mit ihren Toren für einen überraschenden GC-Sieg, der den Hoppers vor dem Barrage-Hinspiel am Montag noch einmal eine wichtige Portion Selbstvertrauen gibt. Für Papic gibt es genau wie für die beiden Super-League-Debütanten Fiechter und Kouam die Note 5.

Die bekommt auch Goalie Nicolas Glaus, der ebenfalls zu seinem Debüt kommt. Der Stellvertreter von Justin Hammel zeigt mehrere starke Paraden. Dass er in seinem ersten Ligaspiel ohne Gegentor bleibt, wird nur durch einen sehenswerten Freistossstreffer von Lausannes Diakité verhindert. Ein richtig gutes Spiel liefert auch Ismajl Beka ab, der zuletzt keine grosse Rolle mehr gespielt hat. Der Verteidiger überzeugt mit einer starken Zweikampfquote.

Dass ausgerechnet Salifou Diarrassouba der einzige ungenügende Hopper ist, passt ins Bild der schwachen GC-Saison. Schliesslich ist der Mittelfeldspieler einer der wenigen Zürcher Spieler, die Trainer Peter Zeidler mit ins Waadtland genommen hat, der in dieser Saison regelmässig im Profi-Team zum Einsatz gekommen ist.

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Hinweis: Beka bis 59., Papic bis 59., Diarrassouba bis 59., Fiechter bis 71., Sahin bis 87. Minute.

Paloschi ab 59., Kabashi ab 59., Guido ab 59. Minute. Gonzalez ab 71., Tesfom ab 87. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

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