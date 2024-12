Bei Lausanne stimmen nicht nur die Resultate, auch der Fussball lässt aktuell keine Wünsche übrig. Mit den guten Leistungen machen mehrere Spieler beste Werbung in eigener Sache.

Trainer Ludovic Magnin (M.) und Lausanne sind das Team der Stunde.

Pascal Ruckstuhl

Einige Beobachter mögen überrascht sein, nachdem Lausanne von den letzten neun Spielen sieben gewonnen hat und nach schwachem Saisonstart auf Rang vier hochgeklettert ist. Einige werden sagen, dass dies überfällig gewesen sei.

Trainer Ludovic Magnin (45) hat es geschafft, aus den vielen individuell starken Spielern eine verschworene Einheit zu formen, die zusammen blendend harmoniert. Die Waadtländer begeistern seit Wochen mit tollem, dominantem Fussball, einem sehr laufintensiven Spiel.

Dem FCZ erteilte Lausanne am Sonntag eine Lehrstunde. Nicht nur, weil man die Zürcher 3:0 abgefertigt hat. Die Lausanner spielen so, wie es der FCZ gerne tun würde.

Für Sanches will Lausanne mindestens 6 Millionen

Wenn man das aktuelle Team so zusammenhalten könnte, wäre Lausanne fast schon ein Meisterkandidat, oder nicht? Magnin muss lachen. «Die Leute sollen träumen», sagt er und weist darauf hin, dass sich bald das Wintertransferfenster öffnen wird und in diesem einiges passieren könne.

Wenn man davon spricht, dürfte einem unweigerlich der Name von Alvyn Sanches (21) in den Sinn kommen. Der U21-Natispieler hat eine hervorragende Hinrunde absolviert und sich dadurch in weitere Notizbücher von internationalen Top-Klubs gespielt.

Bereits im Sommer klopfte Celtic Glasgow an, doch Lausanne lehnte höflich ab und verpasste Sanches gleich noch ein Preisschild. Wie Blick weiss, will man mindestens 6 Millionen Franken für sein Eigengewächs haben. Inzwischen eher mehr nach der Leistungsexplosion des trickreichen Flügelspielers im Herbst.

Auch andere Lausanne-Juwelen sind begehrt

«Es gibt ein, zwei Spieler, die momentan sehr gut spielen. Wäre ich Trainer im Ausland, würde ich es versuchen. Aber das wird der Verein regeln», sagt Magnin, der zu Profi-Zeiten im Alter von 23 Jahren den Sprung ins Ausland wagte.

Ein weiterer Lausanner, der auf dem Markt beliebt ist, ist der bei PSG ausgebildete Antoine Bernede (25), der gegen den FC Zürich gesperrt gefehlt hat, ansonsten im Mittelfeld aber gesetzt ist. Magnin kennt die Gesetze des Fussballs und will gar nicht lange um den heissen Brei herumreden. «Es ist normal in der Schweiz, dass die besten Spieler irgendwann weiterziehen. Ich als Trainer hoffe aber natürlich, dass wir mit dieser Mannschaft bis Ende Saison spielen könnten, weil wir zusammen Spass haben.»