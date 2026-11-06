Youngster Lüthi ist Luzerns Bowling-Champion

Vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten YB muss FCL-Trainer Udo Portmann einen Weg finden, die gefährliche Berner Offensive zu stoppen. Gleichzeitig arbeitet der FCL auch neben dem Platz am Teamzusammenhalt. Hier kommt das Luzern-Inside.

Die News der Woche

Beim FCL wird derzeit nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben am Zusammenhalt gearbeitet. Die Mannschaft hat einen gemeinsamen Bowlingabend organisiert, bei dem sich Loïc Lüthi (23) offenbar als bester Bowler hervorgetan hat. Das verrät Trainer Udo Portmann (49) vor dem YB-Spiel. Der Coach begrüsst solche Aktivitäten und betont: «Es ist wichtig, dass man als Team immer näher zusammen ist, dass man auch ausserhalb des Fussballfelds miteinander spricht.»

Auch auf dem Platz ist Portmann von Lüthi überzeugt. Obwohl er in Sion beim Gegentor eine unglückliche Figur macht. «Beim Gegentor würde er natürlich im Nachhinein anders reagieren. Ansonsten hat er aber ein gutes Spiel gemacht. Er war sehr bissig und auch nach vorne gut.» Diese Woche habe er mit ihm eine individuelle Video-Analyse gemacht. «Das ist schön, wenn man sich so zusammen weiterentwickeln kann.» Gut möglich, dass er auch gegen YB den Vorzug vor Hua Freimann und Knezevic erhält.

Die grosse Frage

Wie kann Luzern die gefährliche YB-Offensive stoppen? Für Trainer Udo Portmann ist klar: Das funktioniert nur gemeinsam. «Das geht nur im Verbund. Wir müssen sehr viel kommunizieren, sehr viel schieben, sehr gut absichern», erklärt er. Einen einzelnen Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen, reiche nicht aus. Vielmehr müsse die gesamte Mannschaft füreinander arbeiten und sich gegenseitig absichern. Besondere Aufmerksamkeit verlangt YB zudem bei Standardsituationen. Die Berner seien bei ruhenden Bällen enorm gefährlich. «Das ist eine gute Challenge für uns», sagt Portmann.

Gesagt ist gesagt

«Ich spüre die Rückendeckung des Vereins voll und ganz», antwortet Portmann auf die Frage, ob er sich nach den schwierigen letzten Wochen unter Druck fühlt. Aus den letzten sechs Liga-Spielen holte der FCL nur einen Sieg. Die kritischen Stimmen aus Foren und sozialen Medien nehme er zwar zur Kenntnis, sie entsprächen aber nicht seiner Wahrnehmung innerhalb des Klubs.

Die Blick-Prognose

YB geht als Favorit in die Partie, doch im eigenen Stadion nutzt der FCL den Heimvorteil und kommt gut in Fahrt. Wir sagen: Auch diesmal treffen beide Teams und es fallen mindestens drei Tore. Gut möglich, dass es ein ähnliches Spektakel wie beim 3:3 im Wankdorf vor einigen Wochen gibt.

Mögliche Aufstellung

Letica; Dorn, Lüthi, M. Freimann, Fernandes; Ferreira, Zimmermann, Owusu, Di Giusto; Mikolajewski, Kabwit.

Wer fehlt?

Bertone, Bongeli, Wyss und Bieler (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

Letica 4,2 Mikolajewski 4,0 Wyss 4,0

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Der Schiedsrichter

Luca Cibelli leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Johannes von Mandach.

Der Gegner

YB reist als Tabellenzweiter nach Luzern. Die Berner haben in zwölf Spielen bereits 38 Tore erzielt und stellen damit eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Doch sie kommen auch von einer 3:5-Pleite gegen den FCZ. Hier gehts zum Inside der Stadtberner.

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13. Runde

Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr

Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr

So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr

So., Thun – Basel, 16.30 Uhr