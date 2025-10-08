Gregory Wüthrich muss länger pausieren, als gedacht. Die Reha sei zu früh gestartet worden, sagt er. Dabei könnte ihn YB bestens brauchen.

Gregory Wüthrich wird YB noch länger fehlen. Foto: THOMAS HODEL

Darum gehts YB-Verteidiger Gregory Wüthrich erleidet Rückschlag bei Reha nach Muskelverletzung

Zu früher Beginn der Reha führte zu Komplikationen bei der Heilung

Alain Kunz Reporter Fussball

Es wird nichts aus dem erhofften Comeback von YB-Innenverteidiger Gregory Wüthrich (30) nach der Nati-Pause – so, wie man das in Bern noch vor kurzem angedacht hatte. Wüthrich selbst erklärte die Situation am Blue-Mikrofon vor dem Spiel in Lausanne so: «Ich habe einen Rückfall in der Reha erlitten. Ich hatte von ärztlicher Seite eine zu optimistische Reha-Planung erhalten. Man hat mit der Reha zu früh begonnen.» So könne er erst jetzt mit den ersten Einheiten auf dem Platz beginnen.

Der YB-Rückkehrer, der von Sturm Graz kam, hatte sich im Spiel gegen Sion am 10. August eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

YB sagt zu diesem Thema auf Anfrage: «Gregory wird nach der Nati-Pause ins Teamtraining einsteigen. Die Narbe ist nicht wunschgemäss verheilt.» Es handelt sich um eine innere Vernarbung. Und so werden aus den ursprünglich prognostizierten fünf bis sechs Wochen Ausfall nun eher acht oder neun. Dabei könnte YB Wüthrich bestens brauchen, damit auch mal Captain Loris Benito (33) von einer Pause profitieren kann.

