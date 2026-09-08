Darum gehts
- YB reagiert auf Verletzung von Gregory Wüthrich
- Die Berner verpflichten Moritz Jenz von Wolfsburg
- Die neue Nummer 4 unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende
Die Young Boys reagieren auf den Ausfall von Verteidiger Gregory Wüthrich (31) und verpflichten Moritz Jenz (27) von Bundesliga-Absteiger Wolfsburg. Der 27-Jährige unterschreibt bei den Bernern einen Vertrag bis Ende Saison.
Jenz bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit: Für Wolfsburg, Mainz und Schalke absolvierte der Deutsche insgesamt 71 Bundesliga-Partien, in der Ligue 1 stand er 17-mal für Lorient auf dem Platz. Champions-League-Erfahrung sammelte Jenz bei Celtic Glasgow und auch die Super League ist ihm nicht fremd: In der Saison 2020/21 trug er das Trikot des FC Lausanne-Sport.
Die neue Nummer 4 der Berner trifft in der Hauptstadt auf alte Bekannte. Mit Abwehrpartner Cédric Zesiger spielte er bereits in Wolfsburg zusammen, Alvyn Sanches und Isaac Schmidt kennt er noch aus seiner Zeit in Lausanne.
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