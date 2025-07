1/8 YB feiert zum Saisonstart einen 3:1-Sieg gegen Servette. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Gleich mehrere Spieler stechen bei YB hervor. Christian Fassnacht nicht nur durch sein Penaltytor zum 1:0, sondern auch durch seinen Ballklau bei Servette-Neuzugang Fomba vor dem 2:0 und mehrere direkt gespielte Pässe in die Tiefe. Darian Males holt den Penalty heraus und ist beim 2:0 eiskalt. Und auch Monteiro fällt positiv auf, obwohl es diesen Sommer immer wieder Abgangsgerüchte um den Schweizer Nationalspieler gibt. Bedia hingegen lässt sich beim 1:2 viel zu leicht wegdrücken. Und Athekame bleibt blass.

Hinweis: Darian Males bis 46., Rayan Raveloson bis 65., Jaouen Hadjam bis 65., Joël Monteiro bis 74., Christian Fassnacht bis 90. Minute. Alan Virginius ab 46. Minute. Filip Ugrinic ab 65., Saidy Janko ab 65., Ebrima Colley ab 74., Ferlix Tsimba ab 90. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Die Notbremse von Mazikou in der 8. Minute ist nicht Pech oder ein Kurzschluss, sondern eine bewusste Aktion: Eine gefühlte Ewigkeit hält er die Hand von Males als letzter Mann, bis dieser im Strafraum drin ist und fällt. Ein Bärendienst. Und Neuzugang Fomba kriegt die Note 2, weil er vor dem 0:2 viel zu lange wartet und sich den Ball von Fassnacht abluchsen lässt. Mittelstürmer Mraz hingegen, der schon beim schwierigen Auswärtsspiel in Pilsen mit einem sehenswerten Treffer aufgefallen ist, trifft auch in der Liga beim Debüt. Und Youngster Srdanovic (18), der in einer schwierigen Phase ins Spiel kommt (20.), zeigt einige vielversprechende Ansätze.

Hinweis: Giotto Morandi bis 20. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Samual Mraz bis 67., Alexis Antunes bis 67., Miroslav Stevanovic bis 81. Minute. Loun Srdanovic ab 20. Minute. Tiemoko Ouattara ab 67., Ablie Jallow ab 67., Keyan Varela ab 81. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).