Lucas Werder Reporter Fussball

Bei Samuel Essende scheint niemand über die Sommerpause einen Knoten geknüpft zu haben. Nachdem der Winter-Neuzugang in den letzten beiden Spielen der vergangenen Saison endlich seine ersten YB-Tore erzielt hatte, legt er zum Start gegen Sion (4:2) zwei weitere nach. Dabei ist es lange kein überragendes Spiel des Kongolesen. In der entscheidenden Phase, in der die Walliser auf die Führung drücken, schlägt Essende dann aber zweimal zu. Von Blick gibt es für den Mittelstürmer darum die Note 5. Die bekommen auch seine drei Teamkollegen Alvyn Sanches (ein Tor), Levin Blum (ein Tor) und Kastriot Imeri (zwei Vorlagen).

Trotz des Auftaktsieges gibt aber auch mehrere Berner, die eine mangelhafte Bewertung einstecken müssen. Zum Beispiel Königstransfer Cédric Zesiger, der beim Walliser Ausgleich zu passiv ist und auch sonst immer wieder kleine Wackler in seinem Spiel hat. Oder Abwehrpartner Sandro Lauper, der ebenfalls nicht immer ganz auf der Höhe scheint. Weiter vorne will Joël Monteiro bis auf einen herausgeholten Penalty nicht viel gelingen. Darum muss der Nati-Angreifer am Ende als einzige Berner Offensivkraft mit einer ungenügenden Note vom Platz.

Hinweis: Alan Virginius bis 25. (zu kurz für eine Bewertung), Armin Gigovic und Stefan Bukinac bis 57., Joël Monteiro und Levin Blum bis 77. – Kastriot Imeri ab 25., Jaouen Hadjam und Dominik Pech ab 57., Isaac Schmidt und Loris Benito ab 77. (zu kurz für eine Bewertung).

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