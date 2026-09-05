Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist noch nicht die Saison von Marvin Keller. Wie schon vor einer Woche gegen den FCB muss der YB-Goalie auch beim 3:3 gegen Luzern dreimal hinter sich greifen. Gerade beim ersten Gegentor bleibt der Eindruck, dass der Nati-Goalie diesen Ball an einem besseren Tag auch schon rausgekratzt hat. Doch alleine Schuld am Berner Punktverlust ist Keller ganz sicher nicht. Zwischen Christian Fassnacht und Lewin Blum stimmt gleich bei zwei Toren die Abstimmung nicht. Und Isaac Schmidt fällt vor allem mit Fehlpässen auf. So müssen am Ende gleich sechs Berner eine ungenügende Note einstecken, darunter auch Penaltyverursacher Dominik Pech.

Doch es gibt auch die Berner, die überzeugen. Wie so oft in den letzten Spielen heissen sie Alvyn Sanches und Samuel Essende. Sanches legt dem YB-Topskorer zweimal auf. Der Stürmer aus der Demokratischen Republik hätte sich sogar zur Maximalnote schiessen können, scheitert aber gleich zweimal am Aluminium.

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