Fünf Gegentore – mehr muss man über den Auftritt der Young Boys eigentlich nicht sagen. Die beiden Innenverteidiger Cédric Zesiger und Moritz Jenz – beide letzte Saison noch in der Bundesliga unterwegs – verlieren viel zu viele Duelle. Das Mittelfeldzentrum mit Dominik Pech und Armin Gigovic wird vom FCZ-Mittelfeld dominiert. Goalie Marvin Keller rettet einmal sackstark gegen Umeh Emmanuel – sieht aber beim abgeklatschten Freistoss nicht gut aus, der zum 3:4 führt.

Insgesamt fehlt den Bernern ein Führungsspieler, der die Partie in ruhigere Bahnen lenken kann, als der FCZ nach der Pause noch mehr aufdreht. Da hilft es auch nicht, dass die Offensive mit Samuel Essende und Bahereba Guirassy vor der Pause wirkt, als ob Toreschiessen das Einfachste der Welt sei.

Als es hart auf hart geht, tauchen alle Berner ab. Und die Einwechselspieler, die Gerardo Seoane nach einer Stunde bringt, machen auch keinen Unterschied. Im Gegenteil: Sandro Lauper ist es, der kurz den Ball vor dem 3:3 perfekt für den Zürcher Livano Comenencia hinlegt. Für YB-Trainer Seoane bleibt nur eine Feststellung: «Das war ein Schritt zurück.»

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