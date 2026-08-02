Alain Kunz Reporter Fussball

Lauter Fünfen und Vieren! Die Noten sind nach der Galavorstellung von YB in Thun entsprechend hoch. Vielleicht hätte man dem einen oder anderen gar eine Sechs geben können. Alvyn Sanches oder Lewin Blum waren Kandidaten. Vielleicht auch Samuel Essende oder Kastriot Imeri … Doch welchen nehmen, welchen nicht? Also lassen wir es bei Fünfern bewenden. Der Fünferklub: Essende für seine zwei Tore und den Assist zum 5:0. Blum für sein Tor, seinen Assist und eine Monstergrätsche. Imeri für seine immerwährende Umtriebigkeit und Spiellust. Sanches, weil er offensiv schlicht überall seine Füsse im Spiel hat. Monteiro, weil er das Spiel löst mit seinem frühen (und tollen) Tor und auch sonst aktiv ist. Fernandes, weil er das Mittelfeld beherrscht und sogar zum Torschützen wird. Das wars dann auch. Die übrigen: Kriegen die «Arbeitslosennote» vier.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran an YB Füge jetzt YB zu deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen