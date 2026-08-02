DE
FR
Abonnieren

YB-Noten gegen Thun
Fast alle Berner glänzen beim Kantersieg im Derby

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 6:0-Kantersieg von YB gegen Thun.
Publiziert: 00:11 Uhr
Kommentieren
1/10
YB lässt Thun keine Chance und gewinnt mit 6:0.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Lauter Fünfen und Vieren! Die Noten sind nach der Galavorstellung von YB in Thun entsprechend hoch. Vielleicht hätte man dem einen oder anderen gar eine Sechs geben können. Alvyn Sanches oder Lewin Blum waren Kandidaten. Vielleicht auch Samuel Essende oder Kastriot Imeri … Doch welchen nehmen, welchen nicht? Also lassen wir es bei Fünfern bewenden. Der Fünferklub: Essende für seine zwei Tore und den Assist zum 5:0. Blum für sein Tor, seinen Assist und eine Monstergrätsche. Imeri für seine immerwährende Umtriebigkeit und Spiellust. Sanches, weil er offensiv schlicht überall seine Füsse im Spiel hat. Monteiro, weil er das Spiel löst mit seinem frühen (und tollen) Tor und auch sonst aktiv ist. Fernandes, weil er das Mittelfeld beherrscht und sogar zum Torschützen wird. Das wars dann auch. Die übrigen: Kriegen die «Arbeitslosennote» vier.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB zu deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
6
FC Basel
FC Basel
2
0
3
7
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
9
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
10
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
11
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys