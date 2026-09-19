Florian Raz Reporter Fussball

Natürlich ist das Spiel der Berner so ausgelegt, dass die Abwehrreihe viel Unterstützung von den Vorderleuten braucht, um nicht ins Schwimmen zu geraten. Aber das ändert nichts daran, dass Sandro Lauper vor dem 0:1 gleich zweimal bei einem hohen Ball schlecht aussieht, den er ganz alleine verteidigen muss. Erst reicht ein Abschlag von Servette-Goalie Edvinas Gertmonas, damit Laupers Gegenspieler Kingstone Mutandwa alleine vor Goalie Marvin Keller auftaucht. Und bei der folgenden Ecke kann Torschütze Marco Burch Lauper zu einfach die entscheidenden Zentimeter nach vorne schubsen.

Beim 0:2 sieht Nebenmann Loris Benito ebenfalls nicht sonderlich gut aus. Auch wenn Mutandwa mit viel Geschwindigkeit auf ihn losziehen kann, darf Benito ihn nicht mit dem rechten Fuss abschliessen lassen. Stefan Bukinac hinten links wird von Gerardo Seoane nach 25 Minuten «erlöst», wie es der YB-Trainer nennt. Das sagt alles über seinen Abend. Sein Ersatz Isaac Schmidt führt sich mit einem krassen Stellungsfehler ein, steigert sich dann aber etwas. Bleibt in der Berner Abwehr noch Lewin Blum, dem ein solider Abend gelingt.

Im Zentrum bleibt Edimilson Fernandes ein Rätsel. Wunderbar seine Schnittstellenpässe, vor allem auf Alvyn Sanches. Aber wie kann sich ein Spieler von seiner Klasse und mit seiner Erfahrung so leicht von gegnerischen Doppelpässen überrumpeln lassen?

Sanches! Welch ein wunderbarer Spieler. Klar, dass er es ist, der beim 2:2 den entscheidenden Weg durch die Genfer Abwehr findet. Aber wie viele Zweikämpfe er an diesem Abend auch gegen den Ball gewinnt. Top.

Vorne überstrahlt Samuel Essende mal wieder alle, selbst wenn er im Genfer Abwehrdickicht nur punktuell in Erscheinung treten kann. Dafür ist seine Ausbeute krass: ein Pfostenschuss vor der Pause, zwei Tore in der Schlussphase. Da ist einer auf dem direkten Weg in Richtung Torschützenkönig.

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