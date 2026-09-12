Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die besten Spieler auf Seiten von YB sind die Torschützen Samuel Essende und Christian Fassnacht. Vor allem Essende ist in der Viertelstunde vor der Pause nicht zu stoppen, zeigt, was für ein aussergewöhnlicher Stürmer er ist und erarbeitet sich mehrere hochkarätige Chancen. Eine nützt er zu seinem achten Saisontor – nach glänzender Vorlage von Fassnacht, der Sekunden vor der Pause seinerseits seine Skorerqualitäten unter Beweis stellt und YB in Führung bringt.

Nicht ganz so positiv fällt die Bewertung der Berner Defensive aus, die in der Startphase enorm wackelt, sich danach aber fängt. Weil Sandro Lauper sich beim 2:2 aber im Tiefschlaf befindet, kriegt er eine ungenügende Note – wie Isaac Schmidt, der in der Pause angeschlagen raus muss.

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