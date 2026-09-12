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YB-Noten gegen Lugano
Innenverteidiger im Tiefschlaf – Stürmer in Topform

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:2 von YB gegen Lugano.
Publiziert: vor 44 Minuten
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1/8
Daniel Dos Santos bringt Lugano früh in Front.
Foto: keystone-sda.ch
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Die besten Spieler auf Seiten von YB sind die Torschützen Samuel Essende und Christian Fassnacht. Vor allem Essende ist in der Viertelstunde vor der Pause nicht zu stoppen, zeigt, was für ein aussergewöhnlicher Stürmer er ist und erarbeitet sich mehrere hochkarätige Chancen. Eine nützt er zu seinem achten Saisontor – nach glänzender Vorlage von Fassnacht, der Sekunden vor der Pause seinerseits seine Skorerqualitäten unter Beweis stellt und YB in Führung bringt. 

Nicht ganz so positiv fällt die Bewertung der Berner Defensive aus, die in der Startphase enorm wackelt, sich danach aber fängt. Weil Sandro Lauper sich beim 2:2 aber im Tiefschlaf befindet, kriegt er eine ungenügende Note – wie Isaac Schmidt, der in der Pause angeschlagen raus muss.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
7
0
10
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
8
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
10
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
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BSC Young Boys
BSC Young Boys
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