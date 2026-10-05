YB trauert um Klub-Ikone Jakob «Köbi» Brechbühl

Die YB-Legende Jakob Brechbühl ist nach schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren verstorben. Er spielte über 300 Mal für YB und auch 20 Mal für die Schweizer Nationalmannschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB-Legende Jakob Brechbühl im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben

Bei YB kam er auf ingesamt 323 Pflichtspiele und wurde 20-facher Nationalspieler

Brechbühl wird mit einer Schweigeminute gegen St. Gallen am 24.Oktober geehrt

Fabienne Kleinhenz

«Er war klein von Statur, aber als Schweizer Fussballspieler ein ganz Grosser.» Es sind die Worte der Berner Young Boys in ihrer Medienmitteilung zum Tod von Jakob Brechbühl. Die Klublegende ist am letzten Donnerstag im Alter von 74 Jahren «nach schwerer Krankheit und vorbildlich ertragener langer Leidenszeit» verstorben, wie YB schreibt.

Der 168 Zentimeter grosse «Köbi», wie der einstige Publikumsliebling liebevoll genannt wurde, begann seine fussballerische Karriere in den Nachwuchsklassen als schneller Aussenstürmer. Auf dieser Position kam er 1972 zu seiner Feuertaufe als 20-Jähriger in der 1. YB-Mannschaft. Er war bekannt für seine Schusskraft und seine Schnelligkeit, aber auch für seine Zweikampfstärke. Dies veranlasste den späteren YB-Trainer Kurt Linder dazu, ihn als rechten Aussenverteidiger aufzustellen. So gelang Brechbühl der Durchbruch, der ihn auch bis in die Nationalmannschaft brachte (20 Länderspiele).

In seiner Karriere absolvierte Brechbühl zwischen 1971 und 1983 323 Pflichtspiele für die Berner und feierte 1977 mit ihnen den Cupsieg. YB trauert um einen «verdienstvollen und unvergesslichen Spieler und Freund», heisst es weiter. Im nächsten Heimspiel am 24. Oktober gegen St. Gallen (20.30 Uhr) wird zum Gedenken eine Trauerminute abgehalten.