1/6 Fabio Celestini will den Meistertitel offiziell noch nicht als Ziel ausrufen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FCB könnte Tabellenführung übernehmen, Celestini sieht YB als Favorit

Celestini hatte zuvor Lugano als Meisterfavoriten genannt

Buchmacher sehen FCB und Servette mit Quote 3,75 vorne

Lucas Werder Reporter Fussball

Zwei Monate ist es her, dass Fabio Celestini (49) nach der Partie gegen den FC Luzern im Medienraum des St. Jakob-Park sitzt. Gerade hat der FCB durch einen 2:1-Sieg im Spitzenkampf den Leaderthron erklommen. Als der Basler Trainer nach seinem Meisterfavoriten befragt wird, lautet dessen Antwort aber trotzdem: «Lugano.»

Inzwischen haben sich die Tessiner zwar nicht aus dem Meisterrennen verabschiedet, ihre Pole-Position aufgrund eines Zwischentiefs aber wieder abgegeben. Und so ist der FCB die einzige Mannschaft, die in diesem Jahr durchgehend auf einem der ersten zwei Tabellenplätze rangiert ist. Zwar hat Celestini in den vergangenen Tagen mehrfach betont, nun alles dafür tun zu wollen, damit «der grosse Traum Realität wird». Der Lausanner hat aber bislang darauf verzichtet, den Titel als Ziel herauszugeben.

Danach gefragt, wer denn nun der grosse Favorit im engen Meisterrennen ist, will sich Celestini erst nicht so recht festlegen. «YB kommt von hinten, aber auch Servette hat ein gutes Team. Es gibt viele Mannschaften, da ist es schwierig einen Favoriten zu bestimmen» so der FCB-Trainer. «Wenn ich mich aber festlegen muss, ist es YB. Die Berner sind der Meister und haben das beste Kader.»

FCB und YB mit ähnlichem Restprogramm

Das kommt doch etwas überraschend. Schliesslich hat Celestinis Team am Donnerstagabend die Möglichkeit, selbst wieder die Tabellenführung zu übernehmen. Mit einem Sieg gegen GC würde der Vorsprung auf die formstarken Berner drei Punkte betragen. Das Restprogramm bis zur Ligateilung ist praktisch identisch. Beide treffen noch auf Yverdon und den FCZ. Basel bekommt es zudem am Sonntag zu Hause mit Lugano zu tun, YB muss nächste Woche nach Luzern. Und sowieso: Würde das Selbstverständnis der stolzen Basler nicht danach verlangen, sich zum Favoriten zu erklären?

Zumindest die Buchmacher sehen den FCB im Meisterrennen knapp vorne. Beim Wettanbieter «Sporttipp» haben der FCB und Servette mit 3,75 die niedrigste Quote, knapp dahinter folgt YB (4). Celestinis ehemaliger Top-Favorit Lugano liegt nur noch bei einer 7er-Quote.