Fabio Celestini muss wohl vorerst auf Finn van Breemen verzichten.

Darum gehts FCB-Verteidiger Nicolas Vouilloz überraschend in Startelf gegen Winterthur

Personalmangel in FCB-Defensive nach Verletzungen von Barisic und Van Breemen

Nur noch zwei einsatzbereite Innenverteidiger im Kader des FCB

Lucas Werder Reporter Fussball

Damit hat Nicolas Vouilloz (23) nicht gerechnet. Nur weil Abwehrchef Adrian Barisic (23) mit einem Muskelfaseriss ausfällt, steht der FCB-Verteidiger gegen Winterthur (2:0) überhaupt im Kader. Und dann wird der Genfer zehn Minuten vor Anpfiff plötzlich in die Startelf beordert. Dafür verantwortlich ist der kurzfristige Ausfall Finn van Breemen (22). Während des Aufwärmens humpelt der Niederländer von zwei Betreuern gestützt plötzlich vom Platz. «Er hat einen Pass gespielt und plötzlich etwas im Knie gespürt», sagt FCB-Trainer Fabio Celestini (49).

Der FCB will kommunizieren, sobald ein medizinischer Befund vorliegt. Es ist aber davon auszugehen, dass Van Breemen länger fehlen wird. Bitter für den U21-Nationalspieler, der bereits im Herbst mit einer rätselhaften Fussverletzung zu kämpfen hatte und sich den Stammplatz neben Abwehrchef Barisic erst in den letzten Wochen erkämpft hatte. Nun drohen für die Duelle gegen GC und Lugano gleich beide Abwehrspieler auszufallen.

Damit haben die Basler mit Vouilloz und Jonas Adjetey (21) nur noch zwei einsatzbereite Innenverteidiger im Kader. Noch vor ein paar Wochen deutete rein gar nichts auf den plötzlichen Personalmangel in der FCB-Defensive hin. Aufgrund des Überangebots in der Innenverteidigung hat Sportchef Daniel Stucki im Winter sogar zwei Spieler abgegeben. Der ausser Rang und Traktanden gefallene Arnau Comas (24) ist zu Eibar in die zweite spanische Liga verliehen worden. Und Abwehr-Juwel Marvin Akahomen (17) soll in Wil Einsatzzeit sammeln.

Celestini will U21-Lösung vermeiden

Am Donnerstag gegen GC werden wie schon in Winterthur Vouilloz und Adjetey die Innenverteidigung bilden. Doch was, wenn einer der beiden ebenfalls ausfällt? «Dann muss ich etwas erfinden. Aber das ist schliesslich auch mein Job», so Celestini. Einen Spieler aus der eigenen U21 ins kalte Wasser zu werfen, ist für den Basler Trainer aber keine Option. «Wir spielen um den Titel. Wenn du da im Joggeli einen jungen Spieler bringst, machst du ihm nicht unbedingt einen Gefallen», glaubt der Lausanner.

So bleiben eigentlich nur zwei Optionen. Zum einen könnte Celestini einen zentralen Mittelfeldspieler als Notnagel in die Verteidigung zurückziehen. Ein prädestinierter Kandidat steht dem FCB-Trainer nach dem Abgang von Rekordspieler von Fabian Frei aber nicht zur Verfügung. Darum scheint eine kurzfristige Rückhol-Aktion von Akahomen deutlich realistischer. In der Schweiz sind Transfers von lokal ausgebildeten U21-Spielern bis Ende März möglich. Der FCB müsste den Leihvertrag mit Wil also noch bis Montagabend auflösen.

So oder so, am Donnerstag wird Nicolas Vouilloz nicht überrascht sein, wenn er gegen GC in der Startelf steht.

