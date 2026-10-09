YB-Coach Seoane schwärmt vom neuen GC-Trainer

YB reist ungeschlagen nach Zürich. Beim Wiedersehen mit Olaf Janssen hofft Gerardo Seoane jedoch auf mehr defensive Stabilität. Daneben trauern die Berner um Klublegende Köbi Brechbühl. Hier kommt das YB-Inside.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die News der Woche

YB trauert um Köbi Brechbühl. Die Klublegende stirbt am 1. Oktober nach schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren. Vom Junior bis zum Nationalspieler bleibt der Berner Gelbschwarz treu, bestreitet 323 Pflichtspiele und gewinnt 1977 den Schweizer Cup. Als schneller, offensivfreudiger Aussenverteidiger wird er zum Publikumsliebling im Wankdorf. Für die Schweiz läuft er 20-mal auf. Beim nächsten Heimspiel am 24. Oktober gegen St. Gallen erinnert YB mit einer Schweigeminute an sein Ehrenmitglied.

Die grosse Frage

Steht YB nach der Pause hinten endlich sicherer? Vorne läuft die Tormaschine, hinten bleibt kaum ein Spiel ohne Aussetzer: In den letzten drei Ligapartien erzielen die Berner acht Tore, kassieren aber sieben. Die dreiwöchige Pause hat nun Gelegenheit geboten, an der Abstimmung zu arbeiten. Wie viel sich verbessert hat, zeigt sich am Sonntag gegen GC.

Gesagt ist gesagt

«Er ist ein toller Typ, ich schätze ihn sehr», sagt Seoane über den neuen GC-Trainer Olaf Janssen. Die beiden verbringen einst als Spieler einige Monate gemeinsam bei Bellinzona. Später treffen sie sich bei Testspielen in Deutschland wieder. Nun folgt das Wiedersehen in der Super League. Seoane lobt seinen Kollegen: «Er hat klare Werte, kann junge Spieler gut entwickeln und lässt mutigen Fussball spielen.»

Die Blick-Prognose

Olaf Janssen kündigt bei seiner Premiere ein mutiges GC mit viel Energie an. Wenn das so ist, könnten die Hoppers die Berner Defensive früh auf die Probe stellen. YB reist dagegen nach neun Runden noch ungeschlagen an. Die Blick-Prognose: Die Berner müssen die Startphase überstehen, setzen sich danach aber mit ihrer Angriffskraft durch.

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Lauper, Jenz, Bukinac; Gigović, Fernandes; Fassnacht, Sanches, Virginius; Essende.

Wer fehlt?

Andrews, Kabeya und Wüthrich (alle verletzt). Benito und Conte aus der U21 sind fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

Sène 5,0 Essende 4,8 Sanches 4,7

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Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger leitet die Partie. VAR ist Sandro Schärer.

Der Gegner

Olaf Janssen will GC bei seiner Premiere mutiger und kompakter sehen. Nach dem 1:5 in Luzern wartet vor allem hinten viel Arbeit: 24 Gegentore in neun Runden zeigen, wie anfällig die Hoppers sind. Hier gehts zum GC-Inside.

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10. Runde

Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr

So., GC – YB 14.00 Uhr

So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr

So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr

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