Der am Samstag krankheitshalber abwesende YB-Coach Gerardo Seoane ist auf dem Weg der Besserung. Das ist die gute Nachricht aus dem YB-Lager. Wann er wieder arbeiten kann, ist offen.

Alain Kunz Reporter Fussball

Zwei Stunden bevor Stadionbesucher und TV-Zuschauer am Samstag feststellen konnten, dass YB-Trainer Gerardo Seoane nicht im Wankdorf ist, lässt YB eine Medienmitteilung raus. Inhalt: «Seoane musste gestern nach Schwindelgefühlen und Unwohlsein in Spitalpflege gebracht werden. Dort wurde eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr diagnostiziert.» Da war der Luzerner indes längst zu Hause. Weil die Vorgehensweise bei dieser Diagnose ist, einen Patienten bei einer klar feststellbaren Verbesserung des Gesundheitszustandes nach Hause zu entlassen.

Emotionaler Videocall nach dem Spiel

So coacht Assistent Matteo Vanetta assistiert von Patrick Schnarwiler das Team zum 2:0-Erfolg gegen St. Gallen. Der Tessiner, der im Frühling 2022 bereits interimistisch Chef bei YB war: «Wir wollten den Sieg auch für Gerry holen. Für mich war es nicht sehr schwierig, denn Gerry hatte das Team bis am Freitag vorbereitet und die Spieler haben genau das umgesetzt, was wir vorgegeben haben.» Nach dem Sieg gab es einen Videocall mit dem Chef im Homeoffice. «Das war sehr sympathisch», so Vanetta. «Gerry sagte, er sei vor dem Fernseher mehr gestresst gewesen als an der Linie …» Der Call vor versammelter Mannschaft war ein ziemlich emotionaler Moment, der mit einem Freudensturm der Spieler endete.

Und so stand weder am Sonntag noch am Montag ein Spieler der ersten Mannschaft auf dem Wankdorf-Kunstrasen. Der Chef seinerseits schont sich zu Hause, um bald zurückzukehren. Am Samstag noch hoffte man, dass dies am Dienstag erfolgen könne. Mittlerweile ist YB vorsichtiger geworden: «Gerry muss nun Tag für Tag schauen, wie es ihm geht. Bei normalem Verlauf wird er seine Arbeit im Stadion bald wieder aufnehmen.»

Nachwehen können mehrere Wochen dauern

Die Prognose ist also etwas weniger euphorisch geworden. Denn die Beschwerden lassen in der Regel wohl nach drei, vier Tagen nach. Das vollständige Abklingen kann aber wenige bis sieben Wochen dauern. Auch an den Spielern ging der Ausfall nicht mir nichts, dir nichts vorüber: «Es war schon ein Schock logischerweise, wenn es um die Gesundheit geht. Für das Spiel hat sich aber nicht viel verändert. Wir sind ein derart eingespieltes Team, bei dem es keine Rolle spielt, wer an der Linie steht. Ich habe mir deswegen null Gedanken gemacht, dass etwas fehlen würde. Zumal er ja die ganze Woche anwesend war. Im Gegenteil: Wir wollten dem Coach etwas zurückgeben, damit er einen ruhigen Abend hat.»

Ein Vergleich mit den Zusammenbrüchen von Bayern-Coach Vincent Kompany ist übrigens fehl am Platz: Derweil beim Bayern-Coach kaum etwas über die Ursache bekannt sein soll, ist die Diagnose bei Seoane glasklar. Einzig die Zeitkomponente ist noch kritisch.

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