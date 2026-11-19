Florian Hohmann von der HSG St. Gallen hat sowohl die Arbeit der Sportdirektoren als auch jene der Trainer von 248 europäischen Vereinen unter die Lupe genommen. Das Resultat überrascht.

Darum gehts YB macht angesichts der finanziellen Mittel zu wenig aus dem Kader

Thun schlägt Bayern in Sachen Trainer

Im Sportchef-Ranking ist der Meister dafür Zweitletzter

Stefan Kreis Reporter Fussball

Gäbe es einen Preis für den besten Sportmanager in ganz Europa, Toni Turi vom belgischen Erstligisten RAAL La Louvière wäre Top-Kandidat. Das zeigt eine brandaktuelle Studie der HSG St. Gallen. Die setzt den Klub aus der wallonischen Provinz auf den ersten Platz im Sportchef-Ranking aller 248 untersuchten europäischen Vereine. Weil Turi und seine Kollegen vor zehn Jahren noch in der fünften Liga rumdümpelten und den Klub bis in die höchste Spielklasse führten.

«Unser Index vergleicht die nominelle Stärke jedes Kaders mit dem, was man in dieser Liga normalerweise mit dem geschätzten Budget erwerben könnte. Ein Verein schneidet daher nur dann gut ab, wenn er mehr für sein Geld bekommt als seine Konkurrenten», sagt Dr. Florian Hohmann, der Vater der Studie.

YB holt zu wenig aus den Mitteln raus

In der Schweiz liegt die sportliche Führung von Servette auf dem ersten Platz, weil man ein – angesichts der vorhandenen finanziellen Mittel – viel besseres Kader aufstellte als erwartet. Zur Belohnung gibts von der HSG die zweitbeste Note B. Letzter sind die Berner Young Boys, die in den vergangenen Jahren laut HSG viel zu wenig aus den vorhandenen Mitteln herausgeholt haben und sich ein F abholen (siehe Tabelle).

«Der Kontrast zwischen der effizienten Personalpolitik von Servette und der schlechten Note für YB führte zu sehr ähnlichen nominellen Kaderstärken, obwohl die Personalkosten der Genfer mit etwas über 20 Millionen nur etwa halb so hoch waren wie das Budget der Berner», sagt Hohmann.

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Auch die Entwicklung auf Europas Trainerbänken hat die HSG gemeinsam mit dem Datenlieferanten Plaier untersucht und einen Super-Ligisten auf Europas Thron gesetzt: den FC Thun. Das ist nicht überraschend, weil Mauro Lustrinelli insgesamt 157 Pflichtspiele am Stück an der Seitenlinie der Berner Oberländer stand und den Klub als Aufsteiger sensationell zum Meistertitel führte.

Bemerkenswert ist, dass die Thuner im Sportchef-Ranking auf dem zweitletzten Platz liegen, was die Leistung von Lustrinelli noch einmal in ganz andere Sphären hebt. Mit dem FCSG hat die Schweizer Super League einen zweiten Klub zu bieten, der ganz vorne angesiedelt ist: Rang elf für die Ostschweizer im europäischen Vergleich (siehe Tabelle).

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In der Super League auf dem letzten Rang liegt, wenig überraschend, der FC Basel (siehe Tabelle). Zehn verschiedene Trainer in den letzten fünf Jahren sprechen für sich. Und gegen Kontinuität.

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Die herrscht unter Toni Turi in La Louvière. Seit zehn Jahren ist der 48-jährige italienisch-belgische Doppelbürger im Amt – und führte den Klub innert acht Jahren von der fünften in die höchste belgische Liga.