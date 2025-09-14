FCL-Frick ärgert sich über kaputte Kamera – und adelt YB

Luzern-Trainer Mario Frick spricht nach dem 1:2 gegen die Berner von stärksten YB seiner Amtszeit. Alles andere als begeistert ist der Liechtensteiner dagegen von VAR.

18-jähriger Lucas Ferreira erzielt drittes Tor in sechs Spielen

Alain Kunz Reporter Fussball

YB-Trainer Giorgio Contini hatte es im Blick-Gespräch angedeutet, wie zufrieden er sei mit den Zuzügen und dass nach der Nati-Pause eine neue Ära beginnen würde, weil keine abwanderungswilligen Spieler mehr im Kader und alle gewünschten Verstärkungen da sein würden. Und wie um das zu untermauern, schickt der Winterthurer seine Top 11 ins heisse Spiel in der Swissporarana.

Und die Spieler setzen um! Es gibt einen 2:1-Sieg in Luzern. «Den fünften in Folge, mit Cup und Europacup», betont Contini. «Eine schöne Serie, die guttut.» Natürlich ist auch in der Innerschweiz nicht alles Gold, was glänzt. So ist auf den bordeauxrot-orangen Auswärtsdresses von YB auch nur ein Teil der Schriftzüge in Gold gehalten. Das lässt Spielraum, um zu malochen statt zu zaubern.

Was YB auch macht. Mit viel Opferbereitschaft. Tanguy Zoukrou packt zwei wunderbare Grätschen aus, die er bejubelt. Loris Benito gewinnt wichtige Luftduelle. «Wir Verteidiger machen die Arbeit, die im Schatten der Offensivspieler geschieht» betont der Captain. Die sehe man oft nicht. «In Luzern hat es uns defensiv gebraucht.»

Schiri redet von kaputter Kamera

Vor allem in der letzten halben Stunde, nach dem 2:1 durch Christian Fassnacht nach einem schönen Move von Jaouen Hadjam. Denn die Luzerner versuchen alles, doch zu mehr als einer Topchance – Dorn verzieht knapp – reicht es nicht. Und dann ist da noch das vermeintliche 2:2 durch Julian von Moos. Doch der Assistent hebt die Fahne. Offside!

«Der vierte Offizielle sagte mir danach, man habe das Tor nicht überprüfen können, weil eine Kamera nicht funktioniert habe» enerviert sich FCL-Coach Mario Frick (51). «Das ist doch inakzeptabel. Zum Glück habe ich als Spieler den VAR nicht miterlebt …»

FCL-Youngster Ferreira im Hoch

Die Basis zum Sieg legt YB aber vorher. Vor allem in Halbzeit eins. In der auch zwei Tore fallen, je eines auf beiden Seiten. Doch Ref Fähndrich kassiert sie nach VAR-Intervention von Sandro Schärer. Zu Recht. So droht das allererste 0:0 in der Geschichte der Duelle zwischen Luzernern und Bernern. Im 76. Super-League-Spiel. Doch der enorm starke Edimilson Fernandes schlägt einen wunderbaren Corner auf den Kopf des enorm starken Chris Bedia. YB führt.

Der FCL aber antwortet. Nach zwei Fehlern von Armin Gigovic zimmert der 18-jährige Lucas Ferreira den Ball unhaltbar in die weite Ecke. Das dritte Tor des Teenies aus Steinhausen ZG im sechsten Spiel. Reif! Nur neben dem Platz erachtet ihn der FCL als noch nicht genügend weit. Interviews sind nach wie vor tabu ...

Dass die Geschichte nicht noch schöner wird, liegt an der Stärke von YB. Eine Stärke, die Frick neidlos anerkennt: «Das war das beste YB, seit ich in Luzern Trainer bin! Ein absolutes Topteam. Ich bin enttäuscht, weil wir verloren haben. Aber wir waren auf Augenhöhe. Und wir werden auch diese Saison eine gute Rolle spielen.»

Aber nicht eine Hauptrolle um den Meistertitel. Gibts da ein anderes Team als YB und Basel, das mitreden kann, Christian Fassnacht? «Ich kann nur sagen: Ich habe ein extrem gutes Gefühl. In der Mannschaft hats viel positive Energie. Wir haben definitiv Potenzial, um ganz oben zu stehen.» Gut zugehört, liebe Basler?