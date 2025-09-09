DE
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Luzern - BSC Young Boys (14.09.2025)
FC Luzern
16:30
BSC Young Boys
FC Luzern
Ab 16:30 Uhr
Vs
BSC Young Boys
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Luzern - BSC Young Boys
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
14. September 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Luzern, Schweiz
Swissporarena
Kapazität
16’490
