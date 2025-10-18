Sion reist am Sonntag zum Auswärtsspiel gegen GC ins Letzigrund (14 Uhr). Was Tholot mit Fortschritten meint – und warum die Beschwerden Kolollis auch eine Chance sein könnten. Das Inside.

1/2 Sion jubelte vor der Nati-Pause trotz Unterzahl und 1:3-Rückstand über einen Punkt in Luzern. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Mit diesem Selbstvertrauen kehrt Hajrizi zu Sion zurück

Kololli hat Beschwerden – die Chance für Rrudhani?

Bastien Feller, Simon Strimer

Die News der Woche

Am Montag stand Kreshnik Hajrizi dem Duo Alexander Isak und Viktor Gyökeres gegenüber. Der Innenverteidiger aus dem Wallis stand in der Startelf der kosovarischen Nationalmannschaft, die in der WM-Quali gegen Schweden antrat. Und er hat sich sehr gut geschlagen (1:0-Sieg). «In den letzten Jahren sind in den Nati-Pausen nicht allzu viele Spieler weggegangen. Heute gehen viele weg und spielen dann auch. Das bedeutet, dass wir Fortschritte machen und dass wir präsent sind in dem, was wir tun wollen», freut sich Sion-Trainer Didier Tholot.

Die grosse Frage

Steht Donat Rrudhani zum ersten Mal in der Sittener Startelf? Nach 45 Minuten gegen Servette und jeweils 22 Minuten gegen Lausanne und Luzern wartet der Kosovare noch immer darauf, ein Spiel für Sion von Beginn an zu bestreiten. «Als er zu uns kam, hatte er lange nicht gespielt. Das braucht Zeit», erklärt Tholot. Die anhaltenden Beschwerden in der Wade von Benjamin Kololli könnten Rrudhani nun zum Startelf-Debüt verhelfen.

Gesagt ist gesagt

«Vor uns liegen drei Spiele, in denen wir unsere Ambitionen bestätigen können», sagt Didier Tholot mit Blick auf die Auswärtsspiele in Zürich und St. Gallen sowie das Heimspiel gegen Thun dazwischen. Für den französischen Trainer sind diese drei Spiele eine Chance, der Konkurrenz zu zeigen, dass die Walliser fest entschlossen sind, sich einen Platz unter den ersten Sechs zu sichern.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow; Lukembila, Rrudhani, Chouaref; Nivokazi.

Wer fehlt?

Bouchlarhem (gesperrt), Shala (verletzt).

Neben dem Platz

Reto Ziegler (39), der seit diesem Sommer im Ruhestand ist, hat sich sofort in ein neues Leben gestürzt. Der ehemalige Verteidiger des FC Sion und 35-fache Nationalspieler hat sich entschlossen, seine Erfahrung in den Dienst des Walliser Vereins zu stellen. Nachdem er zuerst für das Spezialtraining der Verteidiger und als Assistenztrainer der U19 verantwortlich war, ist der ehemalige Schweizer Nationalspieler nun neben Bruno Pascale als Assistenztrainer der U21 und als Talentmanager tätig.

Hast du gewusst, dass...

... zwei Remis-Spiezialisten aufeinandertreffen? Seit Beginn der letzten Saison hat Sion schon 14 Mal unentschieden gespielt. Öfter die Punkte teilte sich in diesem Zeitraum nur ... GC (15 Mal).

Aufgepasst auf

Sions 19-jähriger Stürmer Winsley Boteli hat in sieben Einsätzen zwei Tore erzielt. Weil alles relativ kurze Jokereinsätze waren, kommt der Romand auf eine sehr gute Torquote: Ein Tor alle 38 Minuten.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

1. Racioppi 4,3

2. Kabacalman, Sow beide 4,0

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Marijan Drmic.

Der Gegner

GC-Trainer Gerald Scheiblehner tritt nach dem Derbysieg und der Top-Leistung seines Youngsters auf die Euphoriebremse: «Die Bäume wachsen noch nicht bis in den Himmel.» Was es damit auf sich hat? Hier erscheint das GC-Inside.

