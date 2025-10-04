1/10 Bung Meng Freimann köpfelt die Luzerner in Führung. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

In der hektischen Schlussphase bügelt Sion-Goalie Racioppi die Note 2 aus. Er liefert mit seinem langen Ball die punktgenaue Vorlage für Chipperfield, die nahe dem gegnerischen Strafraum wieder aus der Luft herunterkommt. Zuvor liess sich Racioppi bei einem Ausflug ausserhalb des eigenen Strafraums von Grbic tunneln, dann fiel das 1:3. Noch bessere Noten hätten die Spieler verdient, die den Wallisern den Punkt ermöglichen: Chipperfield, Rrudhani und Boteli. Aber die sind alle Joker und zu wenige lange auf dem Feld für eine Bewertung.

Hinweis: Bouchlarhem ab 68., Baltazar ab 68., Rrudhani ab 68., Chipperfield ab 79., Boteli ab 79., alle zu kurz für eine Bewertung

Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Die hektische Schlussphase in Luzern wirbelt auch die Noten durcheinander. Nati-Neuling Bajrami lässt sich beim zweiten Gegentreffer bei einem Eckball vom 19-jährigen Boteli abkochen – ungenügend. Ungenügend ist auch der ansonsten starke Di Giusto. Er bleibt diesmal blass, verliert ungewohnt viele Bälle und erlebt die wilde Schlussphase gar nicht mit. In der 74. muss er schon runter. Stark hingegen spielt Freimann, der in der starken Startphase mit gewonnenen Zweikämpfen und seinem Kopfballtor aus dem solidarischen Kollektiv heraussticht. Aber dann baut auch er ab.

Hinweis: Kabwit ab 57. (3), Ottiger ab 74. (zu kurz für eine Bewertung), Karweina ab 86. (zu kurz für eine Bewertung), Winkler ab 86. (zu kurz für eine Bewertung)

