YB-Verteidiger Lewin Blum bleibt mindestens bis im Winter im gelbschwarzen Dress. Der 25-Jährige lehnte ein Angebot aus Italien ab und will seine Rolle im Team unter Trainer Gerardo Seoane klären.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Lange war unklar, wie es mit YB-Aussenverteidiger Lewin Blum weitergeht. Doch als Blick den Berner nach dem 3:3 gegen den FC Basel auf seine Zukunft anspricht, verrät er: «Ich bleibe über den Sommer hinaus bei YB!» Bereits in der Halbzeitpause erzählt YB-Sportchef Mathieu Béda bei Blue, dass man dem 25-Jährigen ein neues Vertragsangebot vorgelegt habe.

Mit Nachdruck klärt Blum über seine Vertragssituation auf: «Wir haben mit den Verantwortlichen bei YB gesprochen. Es ist klar, dass ich über den Sommer hinaus noch im gelbschwarzen Dress spielen werde.»

Es gab Interesse aus Italien.

Rolle muss geklärt werden

Eine Ablenkung habe die lange Ungewissheit aber nicht dargestellt. «Ich habe mich voll und ganz auf YB konzentriert und schon länger Gespräche geführt. Ich bin sicher bis im Winter da und dann schauen wir, wie es weitergeht», erzählt Blum.

Welche Rolle er im Team haben wird, müsse aber noch geklärt werden. «Wir besprechen jetzt gemeinsam, wie es in Zukunft ausschauen wird», so Blum. Gegen den FCB hat der 25-Jährige als Rechtsverteidiger in der Startelf gestanden, während Stefan Bukinac auf der linken Seite geackert hat. Neuzugang Isaac Schmidt ist derweil nur zu einem Jokereinsatz gekommen. Trainer Gerardo Seoane lässt aber an der Pressekonferenz durchblicken, dass er sich Schmidt links durchaus auch als Startelf-Spieler vorstellen kann – mit Blum auf der gegenüberliegenden Seite.