1/11 Lugano gewinnt gegen Winterthur nach einem 0:2-Rückstand. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

Mit Tränen in den Augen steht Winti-Goalie Stefanos Kapino nach der 2:4-Niederlage gegen Lugano vor den eigenen Fans und kann es in jenem Moment wohl selbst nicht fassen, was in den etwas mehr als 90 Minuten zuvor passiert ist.

Zehn (!) Paraden zeigt der Grieche. Kein anderer Goalie hat in dieser Saison mehr ausgepackt. Vor allem in der ersten Halbzeit brilliert der 31-Jährige, bewahrt seine Elf vor einem Rückstand, hat massgeblichen Anteil, dass der FCW mit einer Führung in die Pause geht. Und dann? Wird er von seinen Mitspielern im Stich gelassen. Bloss 13 Minuten brauchen die Luganesi, um vier Tore zu erzielen.

Hinweis: Maluvunu bis 62., Kasami bis 77., Jankewitz bis 77., Dansoko bis 77., Zuffi bis 88.

Burkart ab 62., Schneider ab 77., Cueni ab 77., Momoh ab 77., Buess ab 88. (alle zu kurz für eine Bewertung)

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Als Winti-Stürmer Hunziker 20 Sekunden nach der Pause per Traumtor zum 2:0 trifft, steht Lugano-Coach Mattia Croci-Torti wie eine Salzsäule da, bewegt sich eine Minute lang nicht. Weil er ahnt, dass das Spiel verloren ist und die Diskussionen um seinen Job Fahrt aufnehmen werden. Weil Uran Bislimi, der beste Mann auf dem Platz, mit einem Tor und einem Assist aber die Wende einleitet, kann Croci-Torti aufatmen. Auch, weil er mit Zanotti einen Mann einwechseln kann, der den höheren Marktwert besitzt als alle Winti-Spieler zusammen.

Noch immer knapp 700'000 Franken wert ist Stürmer Kevin Behrens. Der stand Mal im Kader der deutschen Nationalmannschaft, machte danach aber mit homophoben Aussagen von sich reden und bekleckert sich nach seinem Führungstreffer nicht mit Ruhm, weil er den Ball in Richtung Winti-Kurve spediert.

Hinweis: Marques bis 59., Mahmoud bis 59., Mahou bis 74., Cimignani bis 88., Behrens bis 88.

Zanotti ab 59., Dos Santos ab 59., Brault-Guillard ab 74., Cassano ab 88., Parsemain ab 88. (alle zu kurz für eine Bewertung)

