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«Willkommen, kleines Wunder»
FCL-Zauberfuss schwelgt im Baby-Glück

Zuwachs in der FCL-Familie. Spieler Matteo Di Giusto ist Vater geworden.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Ist frischgebackener Papi: Matteo Di Giusto.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

«Willkommen, kleines Wunder», mit diesen Worten teilt Matteo Di Giusto (26) am Montagabend sein grosses Glück. Der Mittelfeldspieler des FC Luzern und seine Frau Annina sind vor kurzem erstmals Eltern geworden. Auf Instagram veröffentlicht er einen herzigen Schnappschuss, der zeigt, dass das Neugeborene den Papi bereits fest im Griff hat. Mehr Details verrät er in seinem Posting nicht. Mit einem blauen Herz-Emoji gibt der FCL-Zauberfuss aber den Hinweis, dass er sich über die Geburt eines Sohnes freut.

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Gegenüber dem «Bote der Urschweiz» verrät Di Giusto den Namen des Kleinen. Er heisst Davide und hat bereits am frühen Morgen des 17. September das Licht der Welt erblickt. Mama und Kind sind gesund und munter. Der Kleine hat das Leben des FCL-Spielers auf den Kopf gestellt. Denn wie Di Giusto verrät, hat er in den ersten Nächten nach der Geburt nicht viel geschlafen und konnte kaum trainieren.

Seiner Leistung auf dem Rasen tut dies keinen Abbruch. Beim 5:1-Sieg am Samstag gegen GC bereitete Di Giusto einen Treffer vor.

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