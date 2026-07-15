Im Alter von 13 Jahren kam Marvin Akahomen von GC zu Basel und durchlief dort alle Altersstufen. Der 19-jährige Innenverteidiger dreht kommende Saison noch eine Runde in der Challenge League.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Basel leiht Marvin Akahomen (19) für die kommende Saison an den SC Kriens aus. Dies kommuniziert der Basler Klub in einer Medienmitteilung. Demnach besteht bei der Leihe keine Option auf eine definitive Übernahme.

Der Innenverteidiger kam als 13-Jähriger von den GC-Junioren zu Basel und absolvierte dort alle Nachwuchsstufen, bevor er im Frühjahr 2023 sein Super-League-Debüt gegen Winterthur gab. Insgesamt kommt Akahomen auf sieben Einsätze in der höchsten Schweizer Liga. Für den 19-Jährigen ist es die zweite Leihsaison bei einem Challenge-League-Verein. Die vergangene Spielzeit verbrachte Akahomen bei Wil.

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