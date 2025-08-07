DE
Wie von Blick angekündigt
Strafmass für Fernandes nach Ohrfeige festgelegt

Edimilson Fernandes wird für die Ohrfeige im Spektakel-Spiel gegen den FCB gesperrt.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Anhören
Edimilson Fernandes muss die nächsten drei YB-Spiele zuschauen.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Ohrfeige an FCB-Verteidiger Dominik Schmid hat Konsequenzen für Edimilson Fernandes (29): Wie von Blick angekündigt, wird der YB-Neuzugang für die nächsten drei Spiele gesperrt.

Damit verpasst der 34-fache Nationalspieler die beiden Super-League-Heimspiele gegen den FC Sion (10. August) und den FC Lugano (31. August) sowie den Sechzehntelfinal im Schweizer Cup am 17. August auswärts beim FC Courtételle.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Sion
FC Sion
2
5
6
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
4
6
3
FC Basel
FC Basel
3
3
6
4
FC Thun
FC Thun
2
2
6
5
FC Luzern
FC Luzern
2
1
4
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Winterthur
FC Winterthur
2
-1
1
8
FC Zürich
FC Zürich
2
-1
1
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
