Strafmass für Fernandes nach Ohrfeige festgelegt

Edimilson Fernandes wird für die Ohrfeige im Spektakel-Spiel gegen den FCB gesperrt.

Edimilson Fernandes muss die nächsten drei YB-Spiele zuschauen. Foto: keystone-sda.ch

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Ohrfeige an FCB-Verteidiger Dominik Schmid hat Konsequenzen für Edimilson Fernandes (29): Wie von Blick angekündigt, wird der YB-Neuzugang für die nächsten drei Spiele gesperrt.

Damit verpasst der 34-fache Nationalspieler die beiden Super-League-Heimspiele gegen den FC Sion (10. August) und den FC Lugano (31. August) sowie den Sechzehntelfinal im Schweizer Cup am 17. August auswärts beim FC Courtételle.