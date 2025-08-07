Strafmass für Fernandes nach Ohrfeige festgelegt

Edimilson Fernandes muss die nächsten drei YB-Spiele zuschauen.
Foto: keystone-sda.ch
Cédric HeebRedaktor Sport
Die Ohrfeige an FCB-Verteidiger Dominik Schmid hat Konsequenzen für Edimilson Fernandes (29): Wie von Blick angekündigt, wird der YB-Neuzugang für die nächsten drei Spiele gesperrt.
Damit verpasst der 34-fache Nationalspieler die beiden Super-League-Heimspiele gegen den FC Sion (10. August) und den FC Lugano (31. August) sowie den Sechzehntelfinal im Schweizer Cup am 17. August auswärts beim FC Courtételle.
Erfahre mehr zu YB und den anderen Super-League-Klubs
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
5
6
2
2
4
6
3
3
3
6
4
2
2
6
5
2
1
4
6
3
-1
4
7
2
0
3
8
2
-1
1
8
2
-1
1
10
2
-2
0
11
2
-5
0
12
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde