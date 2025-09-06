Nach 138 Pflichtspielen bricht Eigengewächs Lewin Blum (24) seine Zelte in Bern ab und verlässt seinen Stammverein in Richtung Belgien zum SC Charleroi. Danach besitzt der Klub eine Option zur festen Übernahme. Einzig die medizinischen Tests stehen noch aus, wie YB in einer Medienmitteilung bekanntgibt.
Überraschend kommt der Abgang aus Bern nicht mehr. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Blum von Klubseite die Wertschätzung vermisste und deshalb auf einen Wechsel schielte. Mit dem englischen U20-Nationalspieler Ryan Andrews (21) hat YB auch bereits einen Ersatz im Kader.
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass YB Blum per Leihe abgibgt: Bevor er sich in Bern durchsetzen konnte, wurde er 2022 für ein halbes Jahr an Yverdon abgegeben. Danach kam er zurück und sicherte sich einen Stammplatz und feierte mit YB zwei Meistertitel (2023 & 2024) sowie den Cupsieg (2023).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
13
2
5
9
12
3
5
2
9
4
5
1
8
4
5
1
8
6
4
4
7
7
5
-2
7
8
5
-2
3
9
4
-2
3
10
4
-5
3
11
4
-5
2
12
5
-8
2