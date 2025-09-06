Was sich bereits angebahnt hat, ist nun offiziell: Lewin Blum verlässt YB – wenn auch vorerst nur auf Leihbasis.

Schlägt seine Zelte neu in Belgien auf: YB-Eigengewächs Lewin Blum. Foto: Pius Koller

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nach 138 Pflichtspielen bricht Eigengewächs Lewin Blum (24) seine Zelte in Bern ab und verlässt seinen Stammverein in Richtung Belgien zum SC Charleroi. Danach besitzt der Klub eine Option zur festen Übernahme. Einzig die medizinischen Tests stehen noch aus, wie YB in einer Medienmitteilung bekanntgibt.

Überraschend kommt der Abgang aus Bern nicht mehr. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Blum von Klubseite die Wertschätzung vermisste und deshalb auf einen Wechsel schielte. Mit dem englischen U20-Nationalspieler Ryan Andrews (21) hat YB auch bereits einen Ersatz im Kader.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass YB Blum per Leihe abgibgt: Bevor er sich in Bern durchsetzen konnte, wurde er 2022 für ein halbes Jahr an Yverdon abgegeben. Danach kam er zurück und sicherte sich einen Stammplatz und feierte mit YB zwei Meistertitel (2023 & 2024) sowie den Cupsieg (2023).

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.