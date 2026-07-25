Für Sion ist das Spiel gegen YB bereits die zweite Partie in der Saison. In der Conference League gab es auswärts gegen Bate Borisov ein Remis. Gelingt nun der Wechsel in den Liga-Alltag? Das Inside.

Bastien Feller Sportjournalist

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Der FC Sion stand am Donnerstag im Europapokal im Einsatz. In Aserbaidschan kamen die Sittener trotz deutlicher Überlegenheit nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Bate Borisov hinaus. Positiv für den Viertplatzierten der vergangenen Super-League-Saison ist aber, dass gegen die belarussische Mannschaft noch alles offen ist und man so mit Selbstvertrauen in das Rückspiel am kommenden Donnerstag im Tourbillon gehen kann.

Die grosse Frage

Werden die Walliser auf dem Kunstrasen von YB gleich zu Beginn ein Zeichen setzen können? Die Sittener machen keinen Hehl daraus: Ihr Ziel in dieser Saison ist es, auf das Podium zu kommen. Was könnte es also Besseres geben, als sich am ersten Spieltag gegen die Berner Mannschaft durchzusetzen, die von vielen als Titelfavorit gehandelt wird?

Gesagt ist gesagt

«Wir werden uns die Verletzungen und den Ermüdungszustand ansehen, aber wir werden gegen YB ein konkurrenzfähiges Team aufstellen», kündigt Didier Tholot am Donnerstagabend in Aserbaidschan nach dem Unentschieden gegen Bate Borisov an. Diese Äusserung bezog sich insbesondere auf die Wadenverletzung von Benjamin Kololli, die er sich beim Aufwärmen zugezogen hatte. Zum Glück stehen dem Trainer im Sturm mehrere Ersatzspieler zur Verfügung.

Die Blick-Prognose

Auch wenn diese Auswärtsreise nach Bern für die Walliser ungünstig kommt – nämlich zwischen zwei Europapokal-Spielen –, werden sie alles daran setzen, zu gewinnen. Aber werden sie dazu in der Lage sein? Das ist alles andere als sicher. Ganz zu schweigen davon, dass es für die Young Boys auf der anderen Seite ohnehin keinen Spielraum für Fehler geben wird. Gut möglich, dass sich YB knapp gegen Sion durchsetzen wird, da die Gedanken der Walliser eher schon beim kommenden Spiel gegen Bate Borisov am Donnerstag im Tourbillon sein werden.

Mögliche Aufstellung

Racioppi, Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti, Chouaref, Costa, Kabacalman, Surdez, Boteli, Nivokazi

Wer fehlt?

Kreshnik Hajrizi musste sich einer Adduktoren-OP unterziehen und muss rund drei Monate pausieren. Benjamin Kolloli wird wegen seiner Wadenverletzung ebenfalls nicht mittun können.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich wird das Spiel im Wankdorf pfeifen. Michèle Schmölzer unterstützt vom VAR-Raum aus.

Der Gegner

Die Young Boys kassierten in der vergangenen Spielzeit zu viele Gegentreffer. Dem soll mit der Verpflichtung von Cédric Zesiger Abhilfe geschaffen werden. Dafür wird ein Spieler weniger Einsatzzeit erhalten – mehr dazu gibt es im YB-Inside.

1 Runde

Sa., Servette – Basel, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Lugano – Vaduz, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr

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