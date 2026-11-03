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Wer wird FORZA! Trainer des Monats im Oktober?

Wer wird zum «FORZA! Trainer des Monats» im Oktober gekürt? Du entscheidest mit – gib jetzt deine Stimme für deinen Favoriten ab.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Kann Mattia Croci-Torti seinen Titel verteidigen?
Foto: Europa Press via Getty Images
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Blick Sportdesk

In der Super League heisst es: Wer kann diesen FC Lugano schlagen? Beim Trainer des Monats Award von FORZA! heisst es: Wer stösst Mattia Croci-Torti vom Thron? Die ersten beiden Awards gingen ins Tessin. Und für den Oktober?

Kann Croci-Torti seinen Titel verteidigen oder kann ihm Gerardo Seoane, der mit YB wichtige Punkte gesammelt hat, Konkurrenz machen? Oder kann FCZ-Coach Marcel Koller mit starken Leistungen in der Liga ein Wörtchen mitreden? Mit Slavisa Jokanovic, der Basel übernommen hat, sowie Olaf Janssen, dem neuen GC-Trainer, stehen auch zwei neue Trainer erstmals zur Auswahl.

Du entscheidest mit, wer die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monat Oktober» gewinnt. Die weiteren Stimmen werden von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz vergeben.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
brack super league
Super League
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FC Zürich
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Grasshopper Club Zürich
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FC Basel
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FC Thun
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Servette FC
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FC Lugano
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FC Lausanne-Sport
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FC St. Gallen
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BSC Young Boys
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FC Vaduz
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FC Sion
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FC Luzern
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        FC Luzern