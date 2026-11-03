In der Super League heisst es: Wer kann diesen FC Lugano schlagen? Beim Trainer des Monats Award von FORZA! heisst es: Wer stösst Mattia Croci-Torti vom Thron? Die ersten beiden Awards gingen ins Tessin. Und für den Oktober?
Kann Croci-Torti seinen Titel verteidigen oder kann ihm Gerardo Seoane, der mit YB wichtige Punkte gesammelt hat, Konkurrenz machen? Oder kann FCZ-Coach Marcel Koller mit starken Leistungen in der Liga ein Wörtchen mitreden? Mit Slavisa Jokanovic, der Basel übernommen hat, sowie Olaf Janssen, dem neuen GC-Trainer, stehen auch zwei neue Trainer erstmals zur Auswahl.
Du entscheidest mit, wer die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monat Oktober» gewinnt. Die weiteren Stimmen werden von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz vergeben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6