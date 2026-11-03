Wer wird zum «FORZA! Trainer des Monats» im Oktober gekürt? Du entscheidest mit – gib jetzt deine Stimme für deinen Favoriten ab.

Blick Sportdesk

In der Super League heisst es: Wer kann diesen FC Lugano schlagen? Beim Trainer des Monats Award von FORZA! heisst es: Wer stösst Mattia Croci-Torti vom Thron? Die ersten beiden Awards gingen ins Tessin. Und für den Oktober?

Kann Croci-Torti seinen Titel verteidigen oder kann ihm Gerardo Seoane, der mit YB wichtige Punkte gesammelt hat, Konkurrenz machen? Oder kann FCZ-Coach Marcel Koller mit starken Leistungen in der Liga ein Wörtchen mitreden? Mit Slavisa Jokanovic, der Basel übernommen hat, sowie Olaf Janssen, dem neuen GC-Trainer, stehen auch zwei neue Trainer erstmals zur Auswahl.

Du entscheidest mit, wer die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monat Oktober» gewinnt. Die weiteren Stimmen werden von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz vergeben.

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