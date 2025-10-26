DE
Welcher gefällt dir am besten?
Espen präsentieren finale Vorschläge für neuen Stadionnamen

Das Stadion des FC St. Gallen bekommt nächstes Jahr einen neuen Namen. Die Fans dürfen mitbestimmen – nun stehen die drei finalen Vorschläge fest.
Publiziert: vor 15 Minuten
Welchen Namen trägt der Kybunpark ab Sommer 2026?
Seit dem Frühjahr ist klar, dass der Kybunpark ab Sommer 2026 anders heissen wird. Im Mai hat der FC St. Gallen verkündet, dass er mit der Berit Klinik einen neuen Naming Right Partner gefunden hat. «Die Suche orientierte sich an klar definierten Kriterien: Lokale Verwurzelung, Leidenschaft für den Fussball, geteilte Werte sowie wirtschaftliche Stabilität. Die Berit Klinik erfüllt diese hohen Anforderungen in jeder Hinsicht», heisst es in der Mitteilung der Espen.

Damit war die Namensfrage aber noch nicht geklärt. Stattdessen hat der Klub entschieden, dass die Fans Vorschläge einreichen dürfen. Die Frist dafür ist bereits am 10. Oktober abgelaufen. Erst jetzt, nach einer sorgfältigen Auswahl durch die Jury, hat der Klub die drei finalen Vorschläge bekanntgegeben. Der Kybunpark wird ab nächstem Jahr entweder Berit Sitterstadion, Berit Gallusstadion oder Berit Säntisstadion heissen.

«Jeder dieser Namen trägt auf besondere Weise die Geschichte, Identität und Verbundenheit der Ostschweiz – und des FC St. Gallen 1879 – in sich», heisst es auf der Homepage. Sitterstadion sei angelehnt an den Fluss Sitter und stehe für Nähe, Bodenständigkeit und regionale Identität. Beim Namen Gallusstadion wird an den Gründer der Stadt St. Gallen, den heiligen Gallus, erinnert und damit eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschlagen. Und Säntisstadion ist dem höchsten Berg der Ostschweiz, dem Säntis, gewidmet. Dieser steht sinnbildlich für die Kraft und Ausdauer, die auch den FCSG auszeichnen sollen.

Wie geht es nun weiter in der Namensfrage? Am 23. November ist Wahlsonntag. Im Rahmen des Heimspiels gegen Lausanne haben alle Publikumsaktionäre und Saisonabonnenten des FC St. Gallen eine Stimme. Sie bekommen die Abstimmungsunterlagen vorab zugestellt. Der neue Name wir dann im Dezember offiziell verkündet.

