YB-Sambier ziehts nach Schottland

Miguel Chaiwa wechselt von YB per sofort zum Hibernian Football Club Edinburgh.

Miguel Chaiwa ziehts nach Schottland. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wie erwartet trennen sich die Wege von YB und Miguel Chaiwa. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt drei Jahre nach seiner Ankunft in Bern nach Schottland zum Hibernian Football Club Edinburgh.

Der Sambier (zwölf Länderspiele) absolvierte 34 Pflichtspiele für die erste YB-Mannschaft. Von Februar 2024 bis Ende Juni 2024 war Chaiwa an den damaligen Challenge-League-Verein Schaffhausen ausgeliehen.