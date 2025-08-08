YB-Sambier ziehts nach Schottland

Miguel Chaiwa ziehts nach Schottland.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Wie erwartet trennen sich die Wege von YB und Miguel Chaiwa. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt drei Jahre nach seiner Ankunft in Bern nach Schottland zum Hibernian Football Club Edinburgh.
Der Sambier (zwölf Länderspiele) absolvierte 34 Pflichtspiele für die erste YB-Mannschaft. Von Februar 2024 bis Ende Juni 2024 war Chaiwa an den damaligen Challenge-League-Verein Schaffhausen ausgeliehen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
5
6
2
2
4
6
3
3
3
6
4
2
2
6
5
2
1
4
6
3
-1
4
7
2
0
3
8
2
-1
1
8
2
-1
1
10
2
-2
0
11
2
-5
0
12
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde