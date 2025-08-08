DE
Weiterer Abgang in Bern
YB-Sambier ziehts nach Schottland

Miguel Chaiwa wechselt von YB per sofort zum Hibernian Football Club Edinburgh.
Publiziert: 17:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Miguel Chaiwa ziehts nach Schottland.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Yannick Peng

Wie erwartet trennen sich die Wege von YB und Miguel Chaiwa. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt drei Jahre nach seiner Ankunft in Bern nach Schottland zum Hibernian Football Club Edinburgh. 

Der Sambier (zwölf Länderspiele) absolvierte 34 Pflichtspiele für die erste YB-Mannschaft. Von Februar 2024 bis Ende Juni 2024 war Chaiwa an den damaligen Challenge-League-Verein Schaffhausen ausgeliehen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Sion
FC Sion
2
5
6
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
4
6
3
FC Basel
FC Basel
3
3
6
4
FC Thun
FC Thun
2
2
6
5
FC Luzern
FC Luzern
2
1
4
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Winterthur
FC Winterthur
2
-1
1
8
FC Zürich
FC Zürich
2
-1
1
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
