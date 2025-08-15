YB verzeichnet den vorläufigen Abgang eines Torhüters. Ardian Bajrami wird bis Ende 2025 an Skeid Oslo verliehen.

YB-Torhüter Ardian Bajrami wechselt auf Leihbasis nach Norwegen. Foto: Urs Lindt/freshfocus

YB verzeichnet einen weiteren Abgang. Nachdem in den letzten Tagen bereits Miguel Chaiwa (zu Hibernian) Filip Ugrinic (zu Valencia), Zachary Athekame (zu Milan) und Kastriot Imeri (leihweise zu Thun) die Berner verlassen haben, folgt mit Ardian Bajrami (21) der nächste Spieler. Wie YB am Freitagabend vermeldet, wechselt der Torhüter auf Leihbasis bis Ende 2025 zu Skeid Oslo in die zweithöchste Liga Norwegens.

Bajrami hatte im Sommer 2024 seinen ersten Profivertrag unterschrieben und stand bei YB seither in 18 Spielen der U21 in der Promotion League zwischen den Pfosten.