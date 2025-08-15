YB-Torhüter Ardian Bajrami wechselt auf Leihbasis nach Norwegen.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
YB verzeichnet einen weiteren Abgang. Nachdem in den letzten Tagen bereits Miguel Chaiwa (zu Hibernian) Filip Ugrinic (zu Valencia), Zachary Athekame (zu Milan) und Kastriot Imeri (leihweise zu Thun) die Berner verlassen haben, folgt mit Ardian Bajrami (21) der nächste Spieler. Wie YB am Freitagabend vermeldet, wechselt der Torhüter auf Leihbasis bis Ende 2025 zu Skeid Oslo in die zweithöchste Liga Norwegens.
Bajrami hatte im Sommer 2024 seinen ersten Profivertrag unterschrieben und stand bei YB seither in 18 Spielen der U21 in der Promotion League zwischen den Pfosten.
Erfahre mehr zu YB und den anderen Super-League-Klubs
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde